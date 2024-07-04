Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Jerawat Bisa Dipicu Secara Tak Langsung karena Minum Kopi?

Dita Pramesti , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |20:00 WIB
Jerawat Bisa Dipicu Secara Tak Langsung karena Minum Kopi?
Jerawat Bisa Dipicu tak langsung karena kopi, (Foto: Freepik)
BANYAK orang menyukai minuman kopi sebagai minuman favorit sehari-hari untuk membantu mengatasi stres dan kelelahan, atau sekedar sebagai bensin untuk semangat beraktivitas.

Namun, tahukah Anda bahwa kopi disebutkan secara tidak langsung bisa memicu tumbuhnya jerawat? Kopi sendiri mengandung kafein yang bisa meningkatkan kadar kortisol, hormon stres utama dalam tubuh.

Peningkatan kadar kortisol inilah yang dikatakan bisa meningkatkan produksi sebum, yaitu minyak alami yang bisa menyumbat pori-pori dan menyebabkan jerawat. Meski pun kopi tidak secara langsung menyebabkan jerawat, beberapa efek kopi dapat memperparah kondisi jerawat yang sudah ada atau meningkatkan risiko munculnya jerawat baru.

Nah, berikut ini adalah tiga alasan mengapa kopi dapat memicu jerawat, sebagaimana telah dihimpun melalui Times of India, Kamis (4/7/2024)

(Foto: Freepik)
(Foto: Freepik)

1. Dehidrasi: Kopi punya sifat diuretik yang bisa meningkatkan produksi urin. Jika tidak diimbangi dengan minum air yang cukup, konsumsi kopi berlebihan bisa menyebabkan dehidrasi. Kulit yang dehidrasi cenderung kering dan kusam, yang membuatnya lebih rentan terhadap jerawat.

 

