HOME WOMEN BEAUTY

Cara Ekstrem Suku Mundari di Sudan Mewarnai Rambut, Pakai Air Seni Sapi dan Tanah!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |17:58 WIB
Cara Ekstrem Suku Mundari di Sudan Mewarnai Rambut, Pakai Air Seni Sapi dan Tanah!
Cara Ekstrem Suku Mundari Mewarnai Rambut (Foto: @cairxpress)
A
A
A

TREN mewarnai rambut sudah sangat biasa dan familiar di kalangan masyarakat seluruh dunia. Umumnya, selain di salon, dalam mewarnai rambut akan menggunakan pewarna rambut kimiawi  yang dikemas dalam bentuk produk instan yang dijual bebas dan sangat mudah dijumpai di pusat perbelanjaan. 

Nah tapi jangan salah, ternyata masih ada kelompok masyarakat yang masih memilih menggunakan metode tradisional atau alami untuk mewarnai rambutnya. Contohnya yang ramai beredar di sosial media baru-baru ini, yakni metode mewarnai rambut anti mainstream, yang dilakukan orang-orang Mundari di Sudan Selatan, negara yang ada di Afrika Timur.

Bahkan, metode mewarnai rambut yang dilakukan oleh suku Mundari yang terkenal dengan ciri khas rambut mereka yang berwarna oranye tersebut bisa terbilang memang agak ekstrem.

Cara Suku Mundari di Sudan Mewarnai Rambut (Foto: @cairxpress/Instagram @fyifact)
Cara Suku Mundari di Sudan Mewarnai Rambut (Foto: @cairxpress/Instagram @fyifact)

Pasalnya, untuk mendapatkan warna rambut oranye tersebut, mereka pertama-tama harus membasuh kepala mereka dengan urine atau air seni sapi.  Meski pun terdengar menjijikkan, namun, cara ini ternyata sudah dilakukan secara turun temurun oleh suku Mundari, khususnya di kalangan pria, dikutip dari akun Instagram @fyifact, Kamis (4/7/2024)

 

