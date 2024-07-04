Ciri-Ciri Gen ABCC11, Gen yang Membuat Orang Korea Tidak Bau Badan

CIRI-ciri gen ABCC11, gen yang membuat orang Korea tidak bau badan telah menarik perhatian banyak peneliti. Gen ini berperan yang unik dalam menentukan apakah seseorang memiliki bau badan atau tidak. Gen ABCC11 adalah gen yang mempengaruhi produksi keringat pada tubuh manusia.

Keringat yang dihasilkan oleh kelenjar apokrin pada tubuh biasanya mengandung garam, protein, dan senyawa lain selai air yang ketika diuraikan oleh bakteri kulit, menghasilkan bau badan.

Namun, di antara berbagai populasi dunia, orang Korea dan beberapa kelompok etnis Asia Timur lainnya dikenal memiliki frekuensi gen ABCC11 yang rendah, sehingga membuat mereka cenderung tidak memiliki bau badan.

Selain itu, gen ini juga bertanggung jawab langsung untuk menentukan apakah manusia memiliki kototan telingan basah atau kering. Melansir dari berbagai sumber pada Kamis (4/7/2024), berikut ciri-ciri gen ABCC11, gen yang membuat orang Korea tidak bau badan.

1. Jenis Kotoran Telinga





Salah satu ciri yang menarik dari gen ABCC11 adalah pengaruhnya terhadap jenis kotoran telinga. Gen ini dapat mempengaruhi apakah seseorang memiliki kotoran telinga kering atau basah.

Orang yang memiliki sedikit gen ABCC11 cenderung memiliki jenis kotoran telinga yang kering dari pada basah. Hal ini biasanya ditemukan pada orang-orang dengan Asal Timur, termasuk Korea.

Sebaliknya, orang yang memiliki gen ini biasanya memiliki kotoran telinga yang basah. Jenis kotoran telinga ini biasanya ditemukan pada orang-orang yang berasal dari Kaukasia atau Afrika.

2. Bau Badan

Bau badan adalah ciri lain yang dipengaruhi oleh gen ABCC11 dalam menentukan apakah seseorang akan memiliki bau badan atau tidak. Bau badan dihasilkan melalui interaksi antara keringat yang diproduksi oleh kelenjar apokrin dan bakteri yang hidup di kulit.

Untuk itu, orang yang memiliki gen ABCC11 cenderung menghasilkan keringat dengan kandungan yang mungkin di uraikan oleh bakteri. Kandungan yang diuraikan oleh bakteri kemudian menyebabkan bau badan.