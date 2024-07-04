Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Ciri-Ciri Gen ABCC11, Gen yang Membuat Orang Korea Tidak Bau Badan

Lulu Az Zahra , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |19:00 WIB
Ciri-Ciri Gen ABCC11, Gen yang Membuat Orang Korea Tidak Bau Badan
Mengenal gen ABCC11 yang dimiliki orang Korea. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

CIRI-ciri gen ABCC11, gen yang membuat orang Korea tidak bau badan telah menarik perhatian banyak peneliti. Gen ini berperan yang unik dalam menentukan apakah seseorang memiliki bau badan atau tidak. Gen ABCC11 adalah gen yang mempengaruhi produksi keringat pada tubuh manusia.

Keringat yang dihasilkan oleh kelenjar apokrin pada tubuh biasanya mengandung garam, protein, dan senyawa lain selai air yang ketika diuraikan oleh bakteri kulit, menghasilkan bau badan.

Namun, di antara berbagai populasi dunia, orang Korea dan beberapa kelompok etnis Asia Timur lainnya dikenal memiliki frekuensi gen ABCC11 yang rendah, sehingga membuat mereka cenderung tidak memiliki bau badan.

Selain itu, gen ini juga bertanggung jawab langsung untuk menentukan apakah manusia memiliki kototan telingan basah atau kering. Melansir dari berbagai sumber pada Kamis (4/7/2024), berikut ciri-ciri gen ABCC11, gen yang membuat orang Korea tidak bau badan.

1. Jenis Kotoran Telinga

Gen

Salah satu ciri yang menarik dari gen ABCC11 adalah pengaruhnya terhadap jenis kotoran telinga. Gen ini dapat mempengaruhi apakah seseorang memiliki kotoran telinga kering atau basah.

Orang yang memiliki sedikit gen ABCC11 cenderung memiliki jenis kotoran telinga yang kering dari pada basah. Hal ini biasanya ditemukan pada orang-orang dengan Asal Timur, termasuk Korea.

Sebaliknya, orang yang memiliki gen ini biasanya memiliki kotoran telinga yang basah. Jenis kotoran telinga ini biasanya ditemukan pada orang-orang yang berasal dari Kaukasia atau Afrika.

2. Bau Badan

Bau badan adalah ciri lain yang dipengaruhi oleh gen ABCC11 dalam menentukan apakah seseorang akan memiliki bau badan atau tidak. Bau badan dihasilkan melalui interaksi antara keringat yang diproduksi oleh kelenjar apokrin dan bakteri yang hidup di kulit.

Untuk itu, orang yang memiliki gen ABCC11 cenderung menghasilkan keringat dengan kandungan yang mungkin di uraikan oleh bakteri. Kandungan yang diuraikan oleh bakteri kemudian menyebabkan bau badan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078603/bibir_pecah-fOsq_large.jpg
Salah Pilih Produk Lip Balm Bisa Bikin Bibir Semakin Kering, Waspada Sebelum Membelinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078602/makan_malam-xJa1_large.jpg
Menu Makan Malam Dapat Pengaruhi Kualitas Tidur Seseorang, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078601/bayi-7bVP_large.jpg
Jangan Kenakan Sarung Tangan pada Bayi, Bisa Hambat Perkembangan Otak dan Emosi si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078600/keputihan-2SM3_large.jpg
Kebiasaan yang Sebabkan Keputihan, Kaum Hawa Wajib Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078234/buang_air-X0iN_large.jpg
Kerap BAB Sehabis Makan, Berbahaya bagi Kesehatan? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078231/pilek-3OT9_large.jpg
Menggunakan AC Bikin Bayi Mudah Pilek? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement