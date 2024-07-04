Isi Pesan Perpisahan Dekan FK Unair Usai Diberhentikan Pasca Tolak Dokter Asing di Indonesia

DEKAN Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair), Prof. Dr. dr. Budi Santoso diberhentikan dari jabatannya pasca menyatakan menolak kebijakan Kementerian Kesehatan soal naturalisasi dokter asing.

Pernyataan Prof Bus, nama sapaannya, beredar luas di media sosial hingga grup WhatsApp Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI).

"Assalamualaikum wr wb. Bapak Ibu Dosen FK Unair, per hari ini saya diberhentikan sebagai Dekan FK Unair," tulis Prof Bus, dikutip dari pesan berantai di grup WhatsApp PB IDI, Kamis (4/7/2024).

Atas keputusan tersebut, Prof Bus mengaku menerimanya dengan lapang dada dan ikhlas. Dia pun meminta maaf jika selama menjabat sebagai Dekan FK Unair ada salah dan khilaf.

"Mohon maaf selama saya memimpin FK Unair ada salah dan khilaf," tuturnya.

Prof Bus pun meminta kepada tim FK Unair untuk terus berjuang dan maju serta berkembang meski tanpa dirinya lagi.

"Mari terus kita perjuangkan FK Unair tercinta untuk terus maju dan berkembang. Aamiin. Salam hormat untuk guru, senior, dan sejawat semuanya," katanya.

Diketahui bahwa surat pemberhentian Prof Bus sebagai Dekan FK Unair turun pada pukul 15.00 WIB, Rabu, 3 Juli 2024. Namun, sebelumnya sudah ada pemberitahuan dari rektorat pada pada pukul 10.00 WIB. Bahkan, dua hari lalu, Senin, 1 Juli 2024 Prof Bus dipanggil Prof Dr Mohammad Nasih selaku Rektor Unair.