HOME WOMEN HEALTH

Virus West Nile Sudah Menyebar di India, Tewaskan 1 Orang

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |01:00 WIB
Virus West Nile Sudah Menyebar di India, Tewaskan 1 Orang
Virus west nile sudah menyebar di India. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PEMERINTAH Kerala, India, melaporkan virus West Nile yang mewabah di Israel ditemukan di tiga distrik wilayah tersebut, yaitu di Thrissur, Malappuram, dan Kozhikode.

Dalam laporan yang sama dijelaskan bahwa satu orang dinyatakan meninggal dunia akibat infeksi virus West Nile, dan enam orang lainnya dinyatakan positif West Nile. Menteri Kesehatan Kerala, Veena George, meminta daerah-daerah tersebut untuk tetap waspada dan memerintahkan diambilnya langkah-langkah untuk pengendalian nyamuk.

Ya, virus West Nile disebarkan melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi. Badan Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan bahwa tidak ada kasus penyebaran virus West Nile dari manusia ke manusia hingga sekarang.

"Tidak perlu khawatir dengan virus ini, tapi kepada semua orang yang menunjukkan gejala infeksi West Nile diminta untuk segera mencari pengobatan," kata Veena dikutip dari Indian Express, Jumat (5/7/2024).

Telusuri berita women lainnya
