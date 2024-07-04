Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kemenkes Bantah Hubungi Rektor Unair untuk Pecat Prof Budi Santoso: Itu Fitnah!

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |12:30 WIB
Kemenkes Bantah Hubungi Rektor Unair untuk Pecat Prof Budi Santoso: Itu Fitnah!
Ilustrasi Dokter, (Foto: Freepik)
Kementerian Kesehatan membantah tudingan yang menyebutkan bahwa pihaknya mengontak Rektor Universitas Airlangga (Unair) Prof Mohammad Nasih untuk memberhentikan Prof Budi Santoso.

"Informasi yang mengatakan bahwa Menteri Kesehatan mengontak Rektor Universitas Airlangga untuk meminta memberhentikan Dekan Fakultas Kedokteran (FK) merupakan fitnah dan hoaks," tegas Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril, dalam pernyataan resmi yang diterima MNC Portal, Kamis (4/7/2024).

Syahril juga mengklarifikasi beberapa hal terkait kabar pemecatan Dekan FK Unair Prof Budi Santoso. Kemenkes tidak membawahi dan tidak memiliki kewenangan mengatur Unair.

Sementara itu, informasi yang beredar terkait program naturalisasi dokter asing dan datangnya 6.000 dokter asing adalah upaya dari Kemenkes, hal tersebut juga merupakan hoaks.

