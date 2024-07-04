SEJAK beberapa hari terakhir, Jakarta dan sekitarnya dilanda hujan. Hal ini membuat sebagian orang merasa gampang lapar. Saat musim penghujan ini, biasanya makanan yang dicari adalah yang berkuah. Selain gurih juga bisa membuat tubuh lebih hangat.
Bagi Anda yang butuh makanan hangat saat musim hujan, MNC Portal akan berbagi resep sup bakso ayam sayuran. Rasa dari makanan ini tentunya enak, gurih, dan menghangatkan. Berikut resepnya seperti dilansir dari YouTube Devina Hermawan.
Bahan adonan bakso ayam:
400 gram dada ayam fillet
100 gram tahu putih
50 gram maizena / tepung sagu / tepung tapioka
2 sendok teh garam
2 sendok teh kaldu bubuk / penyedap
2 sendok teh baking powder
¼ sendok teh merica
2 sendok makan bawang merah goreng
1 sendok makan gula pasir
1 sendok makan kecap ikan, opsional
1 siung bawang putih
1 butir putih telur
80-100 mililiter air dingin Le Minerale
Bahan kaldu ayam:
300 gram tulang rongkong ayam, rebus 5 menit
2 sendok teh garam
⅛ sendok teh merica
2 sendok teh kaldu jamur / penyedap
1 sendok makan gula pasir
3 liter air Le Minerale
Pelengkap:
Tahu pong, belah
Paprika merah, potong & buang biji
Pare, potong, rendam dengan air garam, rebus
Terong ungu
Brokoli, potong, rebus
Kulit kembang tahu
Garlic oil
Daun bawang cung
Sambal rawit merah
Jeruk nipis
Langkah:
1. Didihkan air lalu masukkan tulang rongkong
2. Rebus selama 1 jam di api kecil kemudian tambahkan garam, merica, gula pasir, dan kaldu jamur, aduk rata
3. Masukkan dada ayam, garam, kaldu jamur, gula pasir, merica, bawang putih, dan bawang merah goreng, haluskan hingga lengket
4. Masukkan tahu putih, putih telur, baking powder, kecap ikan, maizena, dan air es, haluskan hingga tercampur
5. Masukkan sebagian adonan ke dalam piping bag
6. Isi tahu pong dengan adonan dan semprotkan adonan di tengah kulit tahu, lipat lalu pipihkan
7. Goreng di api sedang kecil hingga sedikit kecokelatan, tiriskan
8. Potong miring terong, belah bagian tengah lalu isi dengan adonan, goreng di api sedang kecil hingga kecokelatan, tiriskan
9. Isi paprika, pare, dan brokoli dengan adonan lalu ratakan dengan bantuan air. Rebus di api sedang kecil beberapa saat hingga matang, tiriskan
10. Susun pelengkap di dalam mangkuk lalu tuang kuah, daun bawang cung, dan garlic oil
11. Sup bakso ayam sayuran siap disajikan.
