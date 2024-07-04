Resep Sup Bakso Ayam ala Chef Devina, Cocok untuk Hidangan saat Hujan

SEJAK beberapa hari terakhir, Jakarta dan sekitarnya dilanda hujan. Hal ini membuat sebagian orang merasa gampang lapar. Saat musim penghujan ini, biasanya makanan yang dicari adalah yang berkuah. Selain gurih juga bisa membuat tubuh lebih hangat.

Bagi Anda yang butuh makanan hangat saat musim hujan, MNC Portal akan berbagi resep sup bakso ayam sayuran. Rasa dari makanan ini tentunya enak, gurih, dan menghangatkan. Berikut resepnya seperti dilansir dari YouTube Devina Hermawan.

Bahan adonan bakso ayam:

400 gram dada ayam fillet

100 gram tahu putih

50 gram maizena / tepung sagu / tepung tapioka

2 sendok teh garam

2 sendok teh kaldu bubuk / penyedap

2 sendok teh baking powder

¼ sendok teh merica

2 sendok makan bawang merah goreng

1 sendok makan gula pasir

1 sendok makan kecap ikan, opsional

1 siung bawang putih

1 butir putih telur

80-100 mililiter air dingin Le Minerale

Bahan kaldu ayam:

300 gram tulang rongkong ayam, rebus 5 menit

2 sendok teh garam

⅛ sendok teh merica

2 sendok teh kaldu jamur / penyedap

1 sendok makan gula pasir

3 liter air Le Minerale

Pelengkap:

Tahu pong, belah

Paprika merah, potong & buang biji

Pare, potong, rendam dengan air garam, rebus

Terong ungu

Brokoli, potong, rebus

Kulit kembang tahu

Garlic oil

Daun bawang cung

Sambal rawit merah

Jeruk nipis

Langkah:

1. Didihkan air lalu masukkan tulang rongkong

2. Rebus selama 1 jam di api kecil kemudian tambahkan garam, merica, gula pasir, dan kaldu jamur, aduk rata

3. Masukkan dada ayam, garam, kaldu jamur, gula pasir, merica, bawang putih, dan bawang merah goreng, haluskan hingga lengket

4. Masukkan tahu putih, putih telur, baking powder, kecap ikan, maizena, dan air es, haluskan hingga tercampur

5. Masukkan sebagian adonan ke dalam piping bag

6. Isi tahu pong dengan adonan dan semprotkan adonan di tengah kulit tahu, lipat lalu pipihkan

7. Goreng di api sedang kecil hingga sedikit kecokelatan, tiriskan

8. Potong miring terong, belah bagian tengah lalu isi dengan adonan, goreng di api sedang kecil hingga kecokelatan, tiriskan

9. Isi paprika, pare, dan brokoli dengan adonan lalu ratakan dengan bantuan air. Rebus di api sedang kecil beberapa saat hingga matang, tiriskan

10. Susun pelengkap di dalam mangkuk lalu tuang kuah, daun bawang cung, dan garlic oil

11. Sup bakso ayam sayuran siap disajikan.

(Martin Bagya Kertiyasa)