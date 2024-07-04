Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Sup Bakso Ayam ala Chef Devina, Cocok untuk Hidangan saat Hujan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |10:03 WIB
Resep Sup Bakso Ayam ala Chef Devina, Cocok untuk Hidangan saat Hujan
Resep Sup Bakso Ayam. (Foto: Youtube)
A
A
A

SEJAK beberapa hari terakhir, Jakarta dan sekitarnya dilanda hujan. Hal ini membuat sebagian orang merasa gampang lapar. Saat musim penghujan ini, biasanya makanan yang dicari adalah yang berkuah. Selain gurih juga bisa membuat tubuh lebih hangat.

Bagi Anda yang butuh makanan hangat saat musim hujan, MNC Portal akan berbagi resep sup bakso ayam sayuran. Rasa dari makanan ini tentunya enak, gurih, dan menghangatkan. Berikut resepnya seperti dilansir dari YouTube Devina Hermawan. 

Bahan adonan bakso ayam:
400 gram dada ayam fillet
100 gram tahu putih
50 gram maizena / tepung sagu / tepung tapioka
2 sendok teh garam
2 sendok teh kaldu bubuk / penyedap
2 sendok teh baking powder
¼ sendok teh merica
2 sendok makan bawang merah goreng
1 sendok makan gula pasir
1 sendok makan kecap ikan, opsional
1 siung bawang putih
1 butir putih telur
80-100 mililiter air dingin Le Minerale

Bahan kaldu ayam:
300 gram tulang rongkong ayam, rebus 5 menit
2 sendok teh garam
⅛ sendok teh merica
2 sendok teh kaldu jamur / penyedap
1 sendok makan gula pasir
3 liter air Le Minerale

Pelengkap:
Tahu pong, belah
Paprika merah, potong & buang biji
Pare, potong, rendam dengan air garam, rebus
Terong ungu
Brokoli, potong, rebus
Kulit kembang tahu
Garlic oil
Daun bawang cung
Sambal rawit merah
Jeruk nipis

Langkah:
1. Didihkan air lalu masukkan tulang rongkong
2. Rebus selama 1 jam di api kecil kemudian tambahkan garam, merica, gula pasir, dan kaldu jamur, aduk rata
3. Masukkan dada ayam, garam, kaldu jamur, gula pasir, merica, bawang putih, dan bawang merah goreng, haluskan hingga lengket
4. Masukkan tahu putih, putih telur, baking powder, kecap ikan, maizena, dan air es, haluskan hingga tercampur 
5. Masukkan sebagian adonan ke dalam piping bag
6. Isi tahu pong dengan adonan dan semprotkan adonan di tengah kulit tahu, lipat lalu pipihkan 
7. Goreng di api sedang kecil hingga sedikit kecokelatan, tiriskan
8. Potong miring terong, belah bagian tengah lalu isi dengan adonan, goreng di api sedang kecil hingga kecokelatan, tiriskan
9. Isi paprika, pare, dan brokoli dengan adonan lalu ratakan dengan bantuan air. Rebus di api sedang kecil beberapa saat hingga matang, tiriskan
10. Susun pelengkap di dalam mangkuk lalu tuang kuah, daun bawang cung, dan garlic oil
11. Sup bakso ayam sayuran siap disajikan.

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/298/3068746/almond_choco_soft_cookies-St2r_large.jpg
Resep Almond Choco Soft Cookies, Camilan Nikmat di Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/298/3068464/cendol_dawet_cocopandan-OVNy_large.jpg
Resep Cendol Dawet Rasa Cocopandan, Pas Banget untuk Me Time
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/298/3068462/resep_mochi_daifuku-Y8MR_large.jpg
Resep Mochi Daifuku yang Viral, Kudapan Lezat yang Bisa Jadi Ide Jualan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/298/3067380/es_kuwut_melon-dpZj_large.jpg
Resep Es Kuwut Melon, Minuman Segar Cocok Dinikmati saat Cuaca Panas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/298/3066973/resep_puding_telur_ceplok-NELF_large.jpg
Resep Camilan Puding Telor Ceplok, Mudah dan Unik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/298/3066513/batagor-hfiB_large.jpg
Resep Batagor yang Kerap Jadi Jajanan SD
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement