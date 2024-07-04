Resep Ayam Geprek ala Chef Devina, Pedasnya Nampol!

AYAM geprek merupakan salah satu hidangan favorit masyarakat Indonesia. Bisa dibilang bahkan menjadi makanan sejuta umat.

Sebagian besar, sumber menyebut bahwa ayam geprek berasal dari Kota Yogyakarta. Namun, saat ini, ayam geprek telah menjadi hidangan populer yang dapat ditemukan di hampir semua kota besar di Indonesia.

Nah, biasanya, kelezatan ayam geprek terletak dari bagian luar ayamnya yang renyah, berpadu dengan sambalnya yang pedas. Namun, banyak yang masih kesulitan membuat ayam geprek yang renyah dan cocok dipadukan dengan sambalnya.

Tak usah bingung, Anda bisa mengintip resep ayam geprek dari Chef Devina Hermawan berikut ini:



Resep Ayam Geprek (untuk 5 porsi)

Bahan marinasi:

600 gram paha ayam filet

1 sdm air jeruk nipis

2 sdm gula pasir

1 sdm garam

1 sdt merica

1 sdm kaldu ayam bubuk

5 siung bawang putih halus

1/3 buah bawang bombai

400 ml air

1 butir telur

80 gram tepung terigu protein sedang