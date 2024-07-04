Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Pertunjukan Panggung Musikal Keluarga Cemara Hadir, Bikin Liburan Sekolah Makin Seru

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |18:58 WIB
Pertunjukan Panggung Musikal Keluarga Cemara Hadir, Bikin Liburan Sekolah Makin Seru
Pertunjukan Musikal Keluarga Cemara akan berlangsung mulai 21 Juni - 14 Juli 2024 di Ciputra Artpreneur, Jakarta (Foto:Dok Musikal Keluarga Cemara )
Libur sekolah adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak dan orang tua. Ini adalah waktu yang sempurna untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, mengeksplorasi hal-hal baru, dan mempererat ikatan. Namun, seringkali kita bingung memilih kegiatan yang tidak hanya menghibur tetapi juga mendidik. Berikut adalah lima kegiatan liburan sekolah yang bisa dilakukan bersama keluarga tersayang: 

1. Menonton Pertunjukan Panggung Musikal Keluarga Cemara 

Pertunjukan Panggung Musikal Keluarga Cemara merupakan pilihan hiburan keluarga yang akan memberikan pengalaman luar biasa dan tak terlupakan bagi semua anggota keluarga. Pertunjukan ini akan berlangsung mulai 21 Juni sampai 14 Juli 2024 di Ciputra Artpreneur, Jakarta. Mengambil inspirasi dari film "Keluarga Cemara" yang telah ditonton oleh lebih dari 2 juta penonton, kisah Abah, Emak, Euis, dan Ara akan dihadirkan dalam bentuk baru yang memukau melalui musikal yang spektakuler. 

Pertunjukan ini dirancang untuk menjadi hiburan panggung keluarga yang spektakuler dan dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Tidak hanya menawarkan hiburan berkualitas, tetapi juga menjadi momentum #KembaliKeKeluarga untuk lebih dekat, lebih erat, dan lebih hangat dengan menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga tercinta. Mari bersama-sama #KembaliKeKeluarga dan menikmati pertunjukan yang menyentuh hati ini. 

Tiket reguler sudah bisa dibeli di Loket.com dengan berbagai pilihan harga: Tiket weekdays; Bronze Rp174.900, Silver Rp299.900, Gold Rp399.900, Platinum Rp599.900, VIP Rp799.900, VVIP Rp1.299.900. Untuk tiket weekends; Bronze Rp249.900, Silver Rp349.900, Gold Rp499.900, Platinum Rp799.900, VIP Rp999.900, VVIP Rp1.449.900. Salah satu keistimewaan dari pemesanan tiket Pertunjukan Panggung Musikal Keluarga Cemara adalah audiens dapat memilih sendiri kursi terbaik untuk menikmati pertunjukan spektakuler ini.

      
