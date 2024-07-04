Jangan Lewatkan! FOOM Fruity Series Hadir dengan Rasa Baru yang Mengejutkan!

FOOM Fruity Series, varian baru dengan rasa mengejutkan untuk para vapers. (Foto: dok FOOM)

FOOM kembali hadir dengan inovasi terbaru yang siap memanjakan para vapers. Dengan memperkenalkan varian liquid dalam FOOM Fruity Series, FOOM terus berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan para penggemarnya.

Seri Fruity ini sudah dikenal karena menawarkan berbagai varian rasa buah yang sangat digemari. Kini, FOOM telah meluncurkan lima varian baru yang dijamin akan memberikan sensasi berbeda.

Mengusung tagline "Different Kind Of Fresh", FOOM ingin memberikan pengalaman baru dan berbeda bagi para vapers. Varian rasa baru ini memiliki keunikan tersendiri yang tidak ditemukan pada liquid sejenisnya.

Dengan lima varian baru yang ditawarkan, FOOM memberikan opsi beragam untuk menikmati sensasi buah-buahan yang segar dan manis dengan sentuhan dingin yang memanjakan. Mari kita lihat lebih dekat lima varian baru yang ditawarkan oleh FOOM:

1. Icy Lychee

FOOM Icy Lychee. (Foto: dok FOOM)

Liquid ini menghadirkan rasa leci yang manis dan segar, disertai dengan sensasi dingin yang menyegarkan, memberikan pengalaman vaping yang benar-benar memanjakan.

Rasa leci yang otentik dan kesejukan yang ditawarkan oleh Icy Lychee memberikan kesegaran yang luar biasa. Varian ini cocok untuk vapers yang mencari rasa buah yang eksotis dengan sensasi dingin yang menenangkan.