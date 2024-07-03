Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Terpisah 30 Tahun di Stasiun, Pria Ini Akhirnya Temukan Orangtua Kandungnya

Kemas Irawan Nurrachman , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |22:18 WIB
Terpisah 30 Tahun di Stasiun, Pria Ini Akhirnya Temukan Orangtua Kandungnya
Terpisah 30 Tahun di Stasiun Pria Ini Akhirnya Temukan Orangtua Kandungnya (Foto: Jam Press)
A
A
A

Siapa yang tidak senang jika bertemu dengan orangtua kandung setelah terpisah selama 30 tahun lamanya. Ini yang terjadi pada pria asal China yang terpisah dengan orangtuanya sejak umur 3 (tiga) tahun.

Gouming Martens akhirnya menemukan orangtua kandungnya setelah pencarian puluhan tahun. Kisah Gouming terjadi saat dia dan orangtuanya akan berpergian ke kampung halamannya.

Saat itu, Gouming kecil dan orangtuanya tengah dalam perjalan dari rumah orangtuanya di Provinsi Jiangsu, China, ke kampung halaman ibunya di Provinsi Sichuan pada tahun 1994.

Saat berada di salah satu stasiun, mereka akhirnta terpisah. Gouming kecil ditemukan warga sekitar dan membawanya ke panti asuhan terdekat. Ia kemudian diadopsi oleh pasangab asal Belanda Jozef dan Maria Martens pada tahun 1996.

Gaoming bersama keluarga angkatnya yang berasal dari Belanda (Foto: Jam Press)
Gaoming bersama keluarga angkatnya yang berasal dari Belanda (Foto: Jam Press)

Gouming dibawa ke Belanda dan tumbuh besar di sana. Sejak saat itu, Gouming dan keluarga angkatnya tidak pernah berhenti untuk menemukan orangtua kandungnya selama 12 tahun.

Pada 2007, pasangan ini dan Gouming berpergian ke China untuk mengunjungi panti asuhan di mana Gouming ditemukan pertama. Di sana mencari petunjuk keberadaan orangtua kandung Gouming.

Sayangnya, panti asuhan Gouming sudah tutup. Gouming menghabiskan lima tahun berikutnya untuk mempelajari kembali cara berbicara bahasa Mandarin dan mengunjungi kembali China tiga kali lagi di tahun-tahun universitasnya.

Pada tahun 2012, ia mendaftarkan data dirinya ke Asosiasi Relawan Bayi Huijia di Kota Tonghua. Di sana dia menemukan titik terang terkait orangtua kandungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/340/3175912//viral-EsSK_large.jpg
Duh! Ajudan Bupati Purwakarta Viral Tepergok Selingkuh, Polda Jabar: Sudah Diamankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/612/3175555//purbaya-LaBI_large.jpg
Momen Menkeu Purbaya Ratukan Istri saat Turun dari Mobil Curi Perhatian 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/629/3175342//nagita-9wS8_large.jpg
4 Potret Keluarga Sultan Andara Lagi Tertidur, Netizen: Aura Mahal 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/337/3174183//hut_tni-3hpJ_large.jpg
Duh! Bendera Merah Putih Robek saat Gladi HUT Ke-80 TNI di Monas, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798//penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/612/3172507//viral-xbqg_large.jpg
Viral! Perselingkuhan Suami Pemilik Melstore Terbongkar, Istri Sah Langsung Tegur Pelakor
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement