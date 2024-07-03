Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Jimat Berbentuk Liontin Emas Berusia 2.000 Tahun Ditemukan Tak Sengaja di Pantai

Kemas Irawan Nurrachman , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |20:36 WIB
Jimat Berbentuk Liontin Emas Berusia 2.000 Tahun Ditemukan Tak Sengaja di Pantai
Jimat Berbentuk Liontin Emas Berusia 2000 Tahun Ditemukan Tak Sengaja di Pantai (Foto: Jam press)
A
A
A

Liontin emas yang diperkirakan berusia 2.000 tahun, ditemukan tak sengaja oleh seorang wisatawan di pantai. Ia awalnya hanya ingin mencari fosil bulu babi di sekitar pantai, namun malah menemukan harta karun.

Carlo Bast merupakan wisatawan yang menemukan liontin emas tersebut. Benda yang diperkiran menjadi jimat di abad pertama masehi tersebut ditemukan saat ia tengah berlibur di Pulau Rügen.

"Benda itu tergeletak di muara sungai kecil yang mengalir ke laut di sana," kata Carlo seperti dikutip Whats The Jam, Rabu (3/7/2024).

“Ia tergeletak di bawah batu-batu kecil tepat di pantai. Awalnya saya tidak tahu berapa umurnya, saya pikir seseorang telah kehilangan perhiasannya,” tuturnya.

Carlo Bast, penemu liontin emas berusia 2.000 tahun (Foto: Jam Press)
Carlo Bast, penemu liontin emas berusia 2.000 tahun (Foto: Jam Press)

Carlo kemudian menemui arkeolog untuk memastikan umur dari benda liontin tersebut. Selain ingin mengetahui umur dari benda tersebut, Carlo juga mau mengetahui berapa harga dari benda tersebut.

“Karena ini adalah perhiasan langka dari abad ke-1, tidak ada pasar untuk perhiasan ini, bahkan pasar ilegal pun tidak ada, jadi nilainya sulit ditentukan.”

Halaman:
1 2
      
