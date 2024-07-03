Pesan Manis dan Menyentuh Lady Nayoan di Ultah Rendy Kjaernett yang Hampir Ia Ceraikan

RENDY Kjaernett baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-36 rahun pada 1 Juli 2024. Di momen bahagia ini, Rendy mendapat banyak ucapan manis dan penuh doa, termasuk dari sang istri, Lady Nayoan.

Lewat akun Instagram pribadinya, @ladynayoan, mengunggah potret tampan sang suami dalam balutan setelan jas. Lady pun menuliskan pesan menyentuh untuk sang suami di momen pertambahan usia suami dan ayah dari anak-anaknya tersebut.

Meski sempat diselingkuhi dengan kasus perselingkuhan Rendy dan Syahnaz Sadiqah, Lady mengaku tetap bersyukur bersuamikan Rendy.

“Teruntuk suamiku Rendy Himawan. S Kjaernett, papa dari tiga Buah cinta kita Noah, Emma, Jacob. Yeaayy ulang tahun ke-11 yang dijalani bersama aku, aku mengucap syukur setiap hari akan kehadiran kamu di hidup aku,” tulis Lady.

Tak hanya ujian rumah tangga berupa perselingkuhan, bahkan keduanya juga hampir meregang maut dengan mengalami musibah kecelakaan bersama.

Melihat betapa beratnya ujian itu, Lady mengungkap bersyukur dan bangga bisa terus bersama Rendy dan mempertahankan rumah tangganya.