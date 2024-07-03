Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Pesan Manis dan Menyentuh Lady Nayoan di Ultah Rendy Kjaernett yang Hampir Ia Ceraikan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |21:30 WIB
Pesan Manis dan Menyentuh Lady Nayoan di Ultah Rendy Kjaernett yang Hampir Ia Ceraikan
Pesan Manis dan Menyentuh Lady Nayoan di Ultah Rendy Kjaernett (Foto: Instagram @ladynayoan)
A
A
A

RENDY Kjaernett baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-36 rahun pada 1 Juli 2024. Di momen bahagia ini, Rendy mendapat banyak ucapan manis dan penuh doa, termasuk dari sang istri,  Lady Nayoan.

Lewat akun Instagram pribadinya, @ladynayoan, mengunggah potret tampan sang suami dalam balutan setelan jas. Lady pun menuliskan pesan menyentuh untuk sang suami di momen pertambahan usia suami dan ayah dari anak-anaknya tersebut.

Meski sempat diselingkuhi dengan kasus perselingkuhan Rendy dan Syahnaz Sadiqah, Lady mengaku tetap bersyukur bersuamikan Rendy.

“Teruntuk suamiku Rendy Himawan. S Kjaernett, papa dari tiga Buah cinta kita Noah, Emma, Jacob. Yeaayy ulang tahun ke-11 yang dijalani bersama aku, aku mengucap syukur setiap hari akan kehadiran kamu di hidup aku,” tulis Lady.

Lady Nayoan dan Rendy Kjaernett

Tak hanya ujian rumah tangga berupa perselingkuhan, bahkan keduanya juga hampir meregang maut dengan mengalami musibah kecelakaan bersama.

Melihat betapa beratnya ujian itu, Lady mengungkap bersyukur dan bangga bisa terus bersama Rendy dan mempertahankan rumah tangganya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/30/33/3014950/rendy-kjaernett-keheranan-dengan-sikap-istri-yang-tak-curigaan-usai-kasus-perselingkuhannya-terbongkar-N0nvxCirYb.jpg
Rendy Kjaernett Keheranan dengan Sikap Istri yang Tak Curigaan Usai Kasus Perselingkuhannya Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/33/3014267/alasan-lady-nayoan-tak-trauma-dengan-perselingkuhan-yang-dilakukan-rendy-kjaernett-cKZtReLdEM.jpg
Alasan Lady Nayoan Tak Trauma dengan Perselingkuhan yang Dilakukan Rendy Kjaernett
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/33/3014208/lady-nayoan-masih-punya-masalah-rumah-tangga-dengan-rendy-kjaernett-usai-kasus-perselingkuhan-gvDROEYSzV.jpg
Lady Nayoan Masih Punya Masalah Rumah Tangga dengan Rendy Kjaernett Usai Kasus Perselingkuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/33/2904929/nyaris-cerai-akibat-perselingkuhan-lady-nayoan-bersyukur-bisa-melewati-banyak-ujian-09ao8oIYqn.jpg
Nyaris Cerai Akibat Perselingkuhan, Lady Nayoan Bersyukur Bisa Melewati Banyak Ujian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/28/33/2891446/lady-nayoan-dan-rendy-kjaernett-jalani-peneguhan-pernikahan-usai-rujuk-iXBDAi2ZYo.jpg
Lady Nayoan dan Rendy Kjaernett Jalani Peneguhan Pernikahan Usai Rujuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/23/33/2869508/lady-nayoan-rujuk-usai-diselingkuhi-dewi-perssik-kalau-aku-tidak-akan-kembali-rG6Dh8e0gS.jpg
Lady Nayoan Rujuk usai Diselingkuhi, Dewi Perssik: Kalau Aku Tidak Akan Kembali
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement