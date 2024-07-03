PENAMPAKAN kotornya Pantai Pasir Putih Lampung yang dipenuhi sampah menghebohkan media sosial. Sedihnya, banyak anak kecil yang tetap mandi, berendam, bermain air di pantai kotor tersebut.
Anak-anak terlihat sama sekali tidak peduli dengan sampah plastik yang mengapung di atas air pantai. Menurut keterangan akun Twitter @BC_holic yang membagikan video penampakan Pantai Pasir Putih Lampung yang dipenuhi sampah, biasanya pantai tersebut tidak sekotor itu, namun akhir-akhir ini pantai dipenuhi sampah.
"Pantai Pasir Putih Lampung jadi viral, biasanya pantai ini bersih dan jadi tempat wisata warga setempat untuk menikmati laut, tapi akhir-akhir ini jadi penuh sampah. Tapi, anak-anak masih tetap bermain di pantai yang dipenuhi sampah," isi keterangan video tersebut, dikutip MNC Portal, Rabu (3/7/2024)
Berkaca dari kejadian itu, masyarakat perlu tahu bahwa mandi di pantai kotor sangat tidak disarankan, karena dapat berdampak buruk pada kesehatan. Apa saja dampak tersebut?