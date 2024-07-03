Viral Anak-anak Berendam di Pantai Pasir Putih Lampung Penuh Sampah, Ini Risikonya

PENAMPAKAN kotornya Pantai Pasir Putih Lampung yang dipenuhi sampah menghebohkan media sosial. Sedihnya, banyak anak kecil yang tetap mandi, berendam, bermain air di pantai kotor tersebut.



Anak-anak terlihat sama sekali tidak peduli dengan sampah plastik yang mengapung di atas air pantai. Menurut keterangan akun Twitter @BC_holic yang membagikan video penampakan Pantai Pasir Putih Lampung yang dipenuhi sampah, biasanya pantai tersebut tidak sekotor itu, namun akhir-akhir ini pantai dipenuhi sampah.

"Pantai Pasir Putih Lampung jadi viral, biasanya pantai ini bersih dan jadi tempat wisata warga setempat untuk menikmati laut, tapi akhir-akhir ini jadi penuh sampah. Tapi, anak-anak masih tetap bermain di pantai yang dipenuhi sampah," isi keterangan video tersebut, dikutip MNC Portal, Rabu (3/7/2024)



Berkaca dari kejadian itu, masyarakat perlu tahu bahwa mandi di pantai kotor sangat tidak disarankan, karena dapat berdampak buruk pada kesehatan. Apa saja dampak tersebut?