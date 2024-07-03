Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Arti Kepribadian Seseorang Dilihat dari Cara Memegang Ponsel

Dita Pramesti , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |17:00 WIB
4 Arti Kepribadian Seseorang Dilihat dari Cara Memegang Ponsel
4 Arti Kepribadian Seseorang dari Cara Memegang Ponsel (Foto: Freepik)
A
A
A

MASING-masing orang biasanya punya cara tersendiri dalam memegang ponsel. Menariknya, cara pegang ponsel ini, disebutkan bisa sedikit banyak mengungkapkan banyak hal tentang kepribadian orang tersebut.

Ya, cara memegang dan menggunakan ponselnya diklaim bisa mencerminkan karakteristik unik masing-masing orang. Meski pun tidak sepenuhnya akurat, lewat ini bisa memberikan gambaran umum. Seperti apa penjelasannya? Berikut paparan singkatnya,  sebagaimana telah dilansir melalui Times of India, Rabu (3/7/2024)

4 Arti Kepribadian Seseorang dari Cara Memegang Ponsel 

1. Satu tangan dan menggunakan ibu jari di tangan yang sama: Orang yang memegang ponsel dengan cara ini biasanya suka menyelesaikan tugas dengan cepat dan tepat. Tipe orang yang cenderung percaya diri, mandiri, dan tidak suka bergantung pada orang lain.

Cara memegang ponsel

2. Pegang dengan kedua tangan dan hanya pakai satu ibu jari: Orang yang memegang ponsel dengan cara ini adalah orang yang disiplin, berhati-hati dalam mengambil keputusan, dan tidak suka terburu-buru. Mereka menyukai hal-hal yang teratur,  menghindari risiko, dan dapat diandalkan dalam berbagai masalah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/57/3014074/smartphone-YoSB_large.jpeg
Viral Xiaomi Redmi Note 10S Tiba-Tiba Terbakar, Ini Cara Cegah HP Overheat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/22/57/2999074/oppo_a18-pNT7_large.jpeg
5 HP Rekomendasi HP Murah Rp1 Jutaan, Murah dengan Fitur Yang Mumpuni!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/57/2990615/poco_x5_pro-dGMt_large.jpg
5 Rekomendasi Ponsel Rp3 Jutaan yang Cocok untuk Gaming
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/23/57/2987222/handphone_mati_pixabay-uqIE_large.jpg
Apakah Polisi Bisa Melacak HP yang Mati?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/13/57/2982713/iphone_19_9to5mac-XM2g_large.jpg
Snapdragon dan Dimensity Ungguli Chipset Apple, Ponsel Android Next-Gen Bakal Lebih Kencang dari iPhone 16? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/13/612/2882481/bukan-iphone-15-iphone-14-ini-jadi-yang-termahal-seharga-rp8-65-miliar-D7F7zAyGLc.jpg
Bukan iPhone 15, iPhone 14 Ini Jadi yang Termahal Seharga Rp8,65 Miliar
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement