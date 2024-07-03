4 Arti Kepribadian Seseorang Dilihat dari Cara Memegang Ponsel

MASING-masing orang biasanya punya cara tersendiri dalam memegang ponsel. Menariknya, cara pegang ponsel ini, disebutkan bisa sedikit banyak mengungkapkan banyak hal tentang kepribadian orang tersebut.

Ya, cara memegang dan menggunakan ponselnya diklaim bisa mencerminkan karakteristik unik masing-masing orang. Meski pun tidak sepenuhnya akurat, lewat ini bisa memberikan gambaran umum. Seperti apa penjelasannya? Berikut paparan singkatnya, sebagaimana telah dilansir melalui Times of India, Rabu (3/7/2024)

4 Arti Kepribadian Seseorang dari Cara Memegang Ponsel

1. Satu tangan dan menggunakan ibu jari di tangan yang sama: Orang yang memegang ponsel dengan cara ini biasanya suka menyelesaikan tugas dengan cepat dan tepat. Tipe orang yang cenderung percaya diri, mandiri, dan tidak suka bergantung pada orang lain.

2. Pegang dengan kedua tangan dan hanya pakai satu ibu jari: Orang yang memegang ponsel dengan cara ini adalah orang yang disiplin, berhati-hati dalam mengambil keputusan, dan tidak suka terburu-buru. Mereka menyukai hal-hal yang teratur, menghindari risiko, dan dapat diandalkan dalam berbagai masalah.