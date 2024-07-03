5 Potret Romantis Gregoria Mariska dengan Sang Tunangan Mikha Angelo yang Bakal Ikut ke Olimpiade Paris 2024

5 Potret Romantis Gregoria Mariska dengan Sang Tunangan Mikha Angelo yang Bakal Ikut ke Olimpiade Paris 2024, bisa disimak melalui artikel singkat berikut ini.

Gregoria Mariska Tunjung, pebulutangkis berbakat Indonesia, kini tengah diliputi kebahagiaan setelah bertunangan dengan Mikha Angelo, musisi berbakat yang dikenal sebagai anggota grup The Overtunes.

Pasangan ini saling mendukung, meski dunia karirnya sangat berbeda. Gregoria yang sedang berlatih keras untuk Olimpiade Paris 2024 mendapat semangat dari Mikha yang merupakan seorang musisi.

Nah, seperti apa kemesraan pasangan ini? Menghimpun dari akun Instagram @gregoriamrska dan @mikha97, Rabu (3/7/2024), berikut ini lima potret romantis Gregoria Mariska dengan sang tunangan Mikha Angelo yang bakal ikut ke Olimpiade Paris 2024.

5 Potret Romantis Gregoria Mariska dengan Sang Tunangan Mikha Angelo

1. Pamer cincin: Setelah 5 tahun berpacaran, Gregoria dan Mikha memutuskan untuk bertunangan. Dalam foto yang dibagikan, keduanya tampak mesra dengan Gregoria yang memamerkan cincin di jari manisnya. Senyum bahagia jelas terpancar di wajah keduanya.

2. Pemotretan: Gregoria dan Mikha tampil kompak dalam pemotretan bertema putih. Gregoria yang tampil menawan dalam dress putih sederhana dan Mikha yang simpel dengan kemeja dan celana putih yang serasi.