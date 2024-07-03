Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Warga Asia Tenggara Takjub Lihat Jam Musik Ikonik di Plaza Senayan

Dita Pramesti , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |12:11 WIB
Potret Warga Asia Tenggara Takjub Lihat Jam Musik Ikonik di Plaza Senayan
Potret Warga Asia Tenggara Takjub Lihat Jam Ikonik di Plaza Senayan (Foto: TikTok @vvynd)
A
A
A

JAM klasik yang bisa memutarkan musik dengan boneka-boneka yang bisa memainkan biola, yang menjadi ikonik mall mewah dan lawas Plaza Senayan selama ini memang menjadi ikon nostalgia bagi banyak orang. Jam ini selalu menarik perhatian pengunjung dari berbagai usia dan kalangan.

Namun siapa sangka, atraksi jam unik yang hanya bisa dinikmati di jam-jam tertentu tersebut bahkan bisa membuat warga mancanegara menjadi takjub melihatnya. Hal ini terlihat dari video yang diunggah oleh pemilik akun @vvynd TikTok belum lama ini.

Dalam video tersebut, sang netizen memberitahukan ia sengaja membawa teman-teman kantornya dari beberapa negara di Asia Tenggara, yaitu Singapura, Malaysia, dan Filipina, untuk melihat jam ikonik mall mewah yang berada di kawasan Senayan tersebut.

Melalui video berdurasi 1 menit 24 detik ini, pria ini mengungkapkan betapa terkejut dan kagum rekan-rekannya saat melihat jam tersebut.

warga asia tenggara kagum jam ikonik plaza senayan (TikTok)

“Jam Plaza Senayan bisa bikin sekagum ini ternyata!,” tulis @vvynd sebagai keterangan video yang sudah mendapat sekira 66 ribu kali penayangan dan kurang lebih 5 ribu like tersebut.

 

