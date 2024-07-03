Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Dian Nitami Jalani Operasi Plastik di Usia 53 Tahun, Ini Penampilannya

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |19:30 WIB
Dian Nitami Jalani Operasi Plastik di Usia 53 Tahun, Ini Penampilannya
Dian Nitami Jalani Operasi Plastik di Usia 53 Tahun Ini Penampilannya (Foto: Instagram @bu_deedee)
A
A
A

Artis Dian Nitami baru saja menjalani prosedur operasi plastik di bagian wajahnya. Melalui unggahan di Instagram-nya, Dian Nitami bercerita bahwa ia tidak mengubah bentuk wajahnya.

Hanya saja ia menjalani tindakan facelift untuk mengangkat keriput dan kulit kendur di wajah. Tindakan ini merupakan wishlistnya sejak memasuki usia 40 tahun, namun baru terealisasi di usia 53 tahun.

"Mikirnya sudah sejak masuk usia 40 an. Maju mundur (karena kan saya takut banget sama rumah sakit), research dan banyak tanya sana sini. Akhirnya sekarang di usia 53 tahun, saya memutuskan buat berani," tulis Dian Nitami di Instagram @bu_deedee.

Dian Nitami saat menjalani pperasi plastik di usia 53 Tahun (Foto: Instagram @bu_deedee)
Dian Nitami saat menjalani pperasi plastik di usia 53 Tahun (Foto: Instagram @bu_deedee)

Operasi plastik ini, lanjut Dian, menjadi self reward-nya untuk keluarga kecilnya. Apalagi pada Juni kemarin, ia dan sang suami, Anjasmara, merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-25.

"Pas banget bulan Juni kemaren adalah bulan yang spesial buat saya dan suami. Jadi sekaligus self reward buat saya," jelas Dian Nitami.

