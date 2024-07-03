Mengapa Orang Korea Tidak Punya Kumis? Ini Penjelasannya

MENGAPA orang Korea tidak punya kumis adalah pertanyaan yang sering muncul di benak banyak orang. Fenomena ini mengundang rasa penasaran karena terdapat perbedaan yang mencolok dibandingkan dengan pria dari negara lain yang cenderung memiliki kumis atau janggut yang lebih tebal.

Ketidaksukaan orang Korea terhadap rambut di wajah bukan semata-mata karena ketidakmampuan mereka menumbuhkan janggut lebat. Namun, terdapat banyak faktor yang dapat memengaruhi hal ini. Melansir dari berbagai sumber pada Rabu (3/7/2024), berikut adalah alasan mengapa orang Korea tidak punya kumis.

1. Genetika

Salah satu alasan utama mengapa orang Korea jarang memiliki kumis atau janggut yang tebal adalah faktor genetika. Gen memegang peranan penting dalam pertumbuhan rambut di tubuh, termasuk kumis dan janggut.

Penelitian menunjukkan bahwa tingkat hormon testosteron, yang bertanggung jawab atas pertumbuhan rambut wajah seperti kumis dan janggut dapat bervariasi di setiap negara dan kelompok etnis.

Namun, orang Korea, seperti banyak orang Asia Timur lainnya cenderung memiliki folikel rambut dengan tingkat sensitivitas rendah terhadap tertestosteron. Kondisi ini menyebabkan lambatnya pertumbuhan rambut tubuh dan wajah, termasuk kumis.

2. Penuaan

Orang Asia Timur, termasuk Korea, dikenal memiliki sifat neoteny, yang berarti proses penuaan tubuh mereka berlangsung lebih lambat dibandingkan dengan orang kulit putih lainnya. Pertumbuhan rambut di wajah sebanding dengan usia, dimana semakin tua usia seseorang, semakin banyak rambut wajah yang tumbuh.

Karena orang Korea mengalami penuaan dengan lebih lambat, rambut di wajah mereka tidak tumbuh lebat hingga usia tertentu. Jadi, kumis mereka memerlukan waktu lebih lama untuk mencapai pertumbuhan penuh dibandingkan dengan kumis orang Eropa.

3. Budaya

Budaya di Korea juga berkontribusi pada minimnya kumis di kalangan pria Korea. Di Korea, kumis sering dianggap kurang menarik secara seksual karena persepsi masyarakat yang mengaitkannya dengan penuaan. Akibatnya, banyak orang Korea lebih memilih untuk mencukur rambut wajah mereka agar tetap terlihat muda dan segar.

Selain itu, memelihara janggut dan kumis di sana seringkali dianggap negatif, diasosiasikan dengan sifat malas, menarik diri dari masyarakat, dan kurang peduli terhadap penampilan diri. Hal ini membuat kebersihan dan kerapian menjadi prioritas utama bagi banyak pria di kawasan tersebut.

Penampilan yang bersih dan rapi sangat dihargai. Wajah yang bersih tanpa rambut wajah dianggap lebih muda dan menarik. Sehingga hal ini ini menjadi standar kecantikan yang diikuti oleh banyak orang Korea.