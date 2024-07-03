Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Polusi Udara di dalam Ruangan Jadi Penyebab Masalah Kesehatan

Kemas Irawan Nurrachman , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |15:31 WIB
Polusi Udara di dalam Ruangan Jadi Penyebab Masalah Kesehatan
Sekjen IDI Ulul Albab saat menjadi pembicara di Jakarta (Foto: Kemas Irawan/Okezone)
A
A
A

POLUSI udara di dalam rumah ternyata memiliki tingkat masalah yang serius. Ikatan Dokter Indonesia mencatat, dampak polusi udara di dalam ruangan bisa menjadi salah satu penyebab masalah kesehatan.

"Penyakit-penyakit yang muncul karena udara mulai dari iritasi, alergi. Masalah sistemik lainnya yakni polutan nempel sehingga di kemudian hari bisa menyebabkan masalah penyakit serius seperti jantung, hiptertnesi bahkan ada kemungkinan meninggal tiba-tiba," kata Sekretaris Jenderal Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Dr. Ulul Albab, Sp.OG di Jakarta, Rabu (3/7/2024).

Oleh karena itu, Ulul menyebut perlunya kesadaran dari masyarakat untuk meningkatkan kesehatan. Terutama kesehatan udara di dalam ruangan.

"Ini sesuai dengan program kesehatan pemerintah Republik Indonesia, kami berharap melalui kampanye ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat hingga dapat menyukseskan program pemerintah dalam mengurangi kasus angka kematian akibat Pneumonia yang terjadi di Indonesia," tutur Ulu saat tandatangan nota kesepahaman dengan PT Sharp Electronics Indonesia di Jakarta.

Menyadari pentingnya kesehatan di dalam ruangan, diperlukan teknologi yang dapat membersihkan ruangan dengan cepat dan tepat. Teknologi plasmacluster dianggap bisa mengatasi beragam permasalahan di dalam ruangan.

Shinji Teraoka, Presiden Direktur PT Sharp Electronics Indonesia, mengatakan teknologi Plasmacluster yang dikembangkan perusahaannya selama 20 tahun terakhir mampu menjawab tantangan tersebut.

“Sudah lebih dari 20 tahun Sharp mengembangkan teknologi Plasmacluster, selama itu pula Sharp terus melakukan penelitian guna meningkatkan fungsi dari produk penjernih udaranya agar dapat memberikan ekstra perlindungan dalam menjaga kesehatan konsumen," tutunya.

Polusi Udara di dalam Ruangan Jadi Penyebab Masalah Kesehatan

Ion generator yang ada di Plasmacluster memiliki muatan positif (H + (H2O) m) dan ion bermuatan negatif (O2– (H2O) n) yang dilepaskan ke udara secara bersamaan. Ion positif dan negatif secara instan mengikat pada permukaan bakteri di udara, jamur, virus, alergen, dan sejenisnya, kemudian mengubahnya menjadi radikal OH (hidroksil) yang memiliki daya oksidasi sangat tinggi.

"TeknoIogi Plasmacluster menjadi teknologi pemurnian udara unik yang bekerja untuk menekan aktivitas bakteri, dll, dengan memecah protein di permukaan tubuh mereka melalui reaksi kimia. Plasmacluster mampu menghilangkan bau, melumpuhkan virus, bakteri dan kuman serta mengurangi pertumbuhan jamur dan listrik statis."

