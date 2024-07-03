Cara Reza Artamevia Jaga Kondisi Tubuh Jelang Usia 50 Tahun

PENYANYI senior Reza Artamevia menyadari betul bahwa saat ini usianya tak lagi muda, sudah di penghujung kepala empat. Alhasil dirinya harus berusaha untuk menjaga tubuhnya tetap bugar ditengah aktivitasnya yang padat.

Ibu Aaliyah Massaid ini pun mengungkap jika salah satu rahasianya agar selalu terlihat prima adalah dengan berhasil mengatur mindset agar tidak melulu merasa stres. Reza selalu mensyukuri apapun yang terjadi dalam hidupnya dan berusaha berpikiran positif.

Di samping itu tentu saja Reza berusaha menyempatkan waktu untuk berolahraga dan menjalani serangkaian perawatan untuk tubuh hingga wajahnya.

"Bersyukur, olahraga, positive thinking, terus perawatan udah pasti. Kalau perawatan udah pasti semua harus kita rawat," ujar Reza Artamevia di kawasan Cikini, belum lama ini.