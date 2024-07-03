Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Menkes Sebut Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Butuh Waktu 10 Tahun agar Terpenuhi

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |22:11 WIB
Menkes Sebut Indonesia Kekurangan Dokter Spesialis, Butuh Waktu 10 Tahun agar Terpenuhi
Indonesia masih kekurangan dokter spesialis. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Indonesia masih membutuhkan banyak tenaga kesehatan dan dokter spesialis dasar. Saat ini ada 6.333 puskesmas yang belum memiliki jumlah tenaga kesehatan yang sesuai standar.

Nakes standar itu tergolong dalam sembilan profesi, antara lain perawat, bidan, dokter, farmasi, ahli kesehatan masyarakat, ahli gizi, ahli teknologi laboratorium medik (ATLM), ahli kesehatan lingkungan, dan dokter gigi.

Menkes mengatakan dari total 10.195 puskesmas di seluruh Indonesia, sebanyak 6.333 puskesmas belum memiliki jumlah nakes sesuai standar. Secara rinci, Indonesia kekurangan 14.382 nakes supaya pelayanan puskesmas bisa paripurna bagi masyarakat.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
