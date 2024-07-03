Menkes Budi Berikan Solusi Atasi Pendidikan Dokter Spesialis yang Mahal, Ini Caranya!

BANYAK orang beranggapan bahwa pendidikan dokter spesialis mahal. Karena itu, jumlah dokter spesialis di Indonesia tidaklah banyak. Mengetahui adanya masalah ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menawarkan solusi berupa beasiswa.

Beasiswa itu baik dari hasil kerjasama Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Keuangan melalui program LPDP, ataupun beasiswa yang dikeluarkan Kemenkes sendiri.

"Banyak yang bilang (pendidikan dokter) spesialis itu mahal, kita kasih (beasiswa)," kata Menkes Budi dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI, Rabu 3 Juli 2024.