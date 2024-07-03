Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Dokter Spesialis yang Mau Kerja di DTPK Dijanjikan Gaji Rp30 Juta per Bulan, Ini Penjelasan Menkes

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |22:00 WIB
Dokter Spesialis yang Mau Kerja di DTPK Dijanjikan Gaji Rp30 Juta per Bulan, Ini Penjelasan Menkes
Menkes janjikan gaji Rp30 juta untuk dokter spesialis. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

JUMLAH dokter spesialis masih sangat kurang di banyak daerah terpencil perbatasan kepulauan (DTPK). Hal ini tentunya memengaruhi pelayanan kesehatan masyarakat.

Banyak orang di DTPK harus ke RSUD Provinsi untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih prima. Kondisi itu bisa meningkatkan risiko keparahan pasien, salah satunya karena faktor waktu yang lama, karena pasien bertarung dengan waktu untuk bisa mendapatkan keberhasilan perawatan yang lebih baik di provinsi.

Situasi ini harus diatasi. Nah, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menawarkan satu solusi yang diharapkan bisa membawa keuntungan dari sisi dokter spesialis maupun masyarakat secara umum.

"Nah, yang kami lakukan untuk pemerataan, kami kirim beberapa dokter spesialis lulusan yang ada, kami didorong (mau berpraktik) di DTPK yang masih kosong (ketersediaan dokter spesialisnya), dibayarin langsung oleh Kementerian Keuangan," tutur Menkes Budi saat Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (3/7/2024).

Menkes Budi

Dia melanjutkan, tadi pagi Kemenkes baru membereskan satu kebijakan bahwa penugasan dokter spesialis ke semua DTPK bukan melalui penugasan khusus. Artinya, semua dokter spesialis akan diberikan subsidi dari pemerintah pusat gajinya mengikuti guru juga.

"Saya lihat banyak Pemda gak bayar gaji dokternya, bapak ibu (anggota Komisi IX DPR RI) juga suka menerima komplain kan, padahal itu bukan pegawai saya, jadi saya gak bisa intervensi, susah," katanya.

"Tapi sekarang kami bikin aturan, selama dia dokter spesialis, ada di daerah DTPK, maka pemerintah pusat akan subsidi. Kami akan kasih Rp30 jutaan per bulan untuk mereka langsung masuk lewat rekening, jadi gak bisa diintervensi," kata Menkes Budi.

Perlu diketahui, menurut data Kemenkes, di 2022 telah ditempatkan 500 dokter spesialis di 266 RSUD DTPK. Lalu, di 2023 telah ditempatkan 586 dokter spesialis di 289 RSUD DTPK, dan di 2024 ini per Juni, dari target 700 telah ditempatkan 264 dokter spesialis di 155 RSUD DTPK.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/481/3068590/profil-doktif-yang-viral-di-tiktok-karena-bongkar-skincare-overclaim-2xy4OKOoVc.jpg
Profil DokTif yang Viral di TikTok karena Bongkar Skincare Overclaim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/481/3066535/profil-dokter-djaja-surya-atmadja-ahli-forensik-dna-rscm-45OMiQuITt.jpg
Profil Dokter Djaja Surya Atmadja, Ahli Forensik DNA RSCM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/481/3065629/profil-dokter-taufik-eko-nugroho-kaprodi-anestesiologi-undip-yang-dilaporkan-keluarga-dokter-aulia-risma-xlZPzpTxqF.jpg
Profil Dokter Taufik Eko Nugroho, Kaprodi Anestesiologi UNDIP yang Dilaporkan Keluarga Dokter Aulia Risma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/481/3064197/wamenkes-sebut-indonesia-masih-kekurangan-120-ribu-dokter-umum-LDIOdu3g77.jpg
Wamenkes Sebut Indonesia Masih Kekurangan 120 Ribu Dokter Umum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/481/3064077/wamenkes-dante-sebut-59-persen-dokter-spesialis-terkonsentrasi-di-pulau-jawa-IQGo0P6k4k.JPG
Wamenkes Dante Sebut 59 Persen Dokter Spesialis Terkonsentrasi di Pulau Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/481/3061319/prilly-latuconsina-ternyata-sempat-bercita-cita-jadi-dokter-anak-jRZ0pIEpvI.jpg
Prilly Latuconsina Ternyata Sempat Bercita-cita Jadi Dokter Anak
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement