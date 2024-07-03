Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Menkes Sebut Indonesia Kekurangan 14.382 Nakes dan 1.094 Dokter Spesialis Dasar

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |18:00 WIB
Menkes Sebut Indonesia Kekurangan 14.382 Nakes dan 1.094 Dokter Spesialis Dasar
Indonesia kekurangan nakes dan dokter spesialis. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melaporkan bahwa Indonesia membutuhkan banyak sekali tenaga kesehatan dan dokter spesialis dasar. Banyak puskesmas di seluruh Indonesia pelayanan kesehatannya belum bisa maksimal karena kendala tersebut.

Menkes Budi menerangkan, ada 6.333 puskesmas yang belum memiliki jumlah tenaga kesehatan yang sesuai standar. Nakes standar itu tergolong dalam sembilan profesi, antara lain perawat, bidan, dokter, farmasi, ahli kesehatan masyarakat, ahli gizi, ahli teknologi laboratorium medik (ATLM), ahli kesehatan lingkungan, dan dokter gigi.

"Dari total 10.195 puskesmas di seluruh Indonesia, sebanyak 6.333 puskesmas belum memiliki jumlah nakes sesuai standar. Secara rinci, Indonesia kekurangan 14.382 nakes supaya pelayanan puskesmas bisa paripurna bagi masyarakat," kata Menkes Budi dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (3/7/2024).

Dokter

Sementara itu, dokter spesialis pun masih sangat kurang di Indonesia. Terdapat 285 RSUD yang belum lengkap tujuh jenis dokter spesialis dasarnya. Ketujuh jenis itu antara lain Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Dokter Spesialis Obgyn, Dokter Spesialis Anak, Dokter Spesialis Bedah, Dokter Spesialis Anestesi, dan Dokter Spesialis Radiologi, dan Dokter Spesialis Patologi Klinik.

"Indonesia kekurangan 1.094 dokter spesialis dasar untuk mengisi kekosongan di RSUD. Karena itu, saya bilang bahwa Poltekkes perlu dipercepat pendidikannya (untuk bisa melengkapi kebutuhan tersebut)," tutur Menkes.

Dua hal ini dinilai Menkes sangat penting untuk dikejar. Artinya, perlu upaya tepat agar kekosongan itu sedikit demi sedikit terisi. Sebab, infrastruktur kesehatan dan infrastruktur pendidikan adalah dua hal yang menjadi kendala terbesar bagi Indonesia saat ini.

"Itu sebabkan kami mati-matian melakukan akselerasi untuk memperbaiki kesiapan infrastruktur kesehatan," kata Menkes.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/481/3056059/profil-asep-aziz-fisioterapis-timnas-indonesia-sejak-2014-8pwaT7JADr.jpg
Profil Asep Aziz, Fisioterapis Timnas Indonesia sejak 2014
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/481/3050820/perjuangan-para-tenaga-kesehatan-tanpa-batas-rela-lakukan-apapun-demi-kesehatan-pasien-ATPnsRrCWj.jpg
Perjuangan para Tenaga Kesehatan Tanpa Batas, Rela Lakukan Apapun demi Kesehatan Pasien
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/481/3035950/fakultas-kedokteran-universitas-jember-lantik-47-dokter-baru-raih-100-persen-lulusan-ukmppd-nasional-pBQdm9OqsO.jpg
Fakultas Kedokteran Universitas Jember Lantik 47 Dokter Baru, Raih 100 Persen Lulusan UKMPPD Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/481/3030259/indonesia-kekurangan-apoteker-hanya-30-persen-jumlah-rata-rata-di-global-89OyYrdw7n.jpg
Indonesia Kekurangan Apoteker, Hanya 30 Persen Jumlah Rata-Rata di Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/481/3011409/menkes-budi-gunadi-bakal-datangkan-dokter-naturalisasi-demi-nakes-indonesia-naik-kelas-So1jC3nn45.jpg
Menkes Budi Gunadi Bakal Datangkan Dokter Naturalisasi, demi Nakes Indonesia Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/481/2991595/cara-cek-identitas-dokter-di-kki-OtUdhXFg7e.jpg
Cara Cek Identitas Dokter di KKI
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement