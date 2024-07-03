Viral Pantai Pasir Putih Lampung Dipenuhi Sampah, Wisatawan Malah Asyik Berenang

BELUM lama ini viral penampakan Pantai Pasir Putih di Lampung yang dipenuhi sampah. Pemandangan miris itu nampak dari video yang diunggah ulang oleh akun X @BC_holic. Terlihat pantai itu tercemar dengan sampah yang didominasi oleh limbah plastik kemasan makanan.

Padahal, biasanya Pantai Pasir Putih yang terletak di Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan ini menjadi salah satu tujuan destinasi wisata pantai primadona di Provinsi Lampung.

Mirisnya lagi, meski kondisi pantai yang dipenuhi dengan aneka jenis sampah namun para wisatawan sepertinya cuek saja dan tetap asyik membiarkan anak-anak mereka berenang.

"Pantai Pasir Putih Lampung jadi viral, biasanya pantai ini bersih dan jadi tempat wisata warga setempat untuk nikmati laut, tapi akhir-akhir ini jadi penuh sampah. Tapi anak-anak masih tetap bermain di pantai yang dipenuhi sampah," tulis akun X @BC_holic, Rabu (3/7/2024).

Tidak hanya anak kecil, orang dewasa pun terlihat tetap asyik berdiam di dalam air pantai yang dipenuhi sampah botol plastik minimum yang menggenang di sepanjang bibir pantai. Sebelum pantai dipenuhi sampah, Pantai Pasir Putih Lampung memiliki pesona tersendiri.