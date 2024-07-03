Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Crispy Omelette, Enak dan Mudah Dibuat

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |10:01 WIB
Resep Crispy Omelette, Enak dan Mudah Dibuat
Resep Omelette. (Foto: Youtube)
OMELET atau omelette terkenal sebagai menu sarapan yang sering ada di prasmanan hotel. Menu ini selalu jadi favorit para tamu hotel.

Biasanya di omelet ada berbagai macam isian, mulai dari sosis, beef, daun bawang. bawang bombay, jamur, dan lain sebagainya. Selain enak, omelet tentunya menyehatkan karena menggunakan bahan utama telur yang tinggi protein.

Bagi Anda yang ingin coba membuat omelet di rumah juga bisa lho. Kali ini resep yang dibagikan MNC Portal adalah crispy omelette ala Chef Devina Hermawan. Berikut resep dan cara membuatnya seperti dilansir dari akun YouTube Devina Hermawan.

Bahan adonan
100 ml air
2 sdm tepung beras
1 sdm tapioka
1 sdm minyak
¾ sdt kaldu ayam bubuk
¼ sdt bubuk kunyit

Bahan isian
2 butir telur
30 gr tauge
50 gr sosis
1 lembar kol
1 batang daun bawang ukuran kecil
½ sdt kecap asin
sejumput merica

Bahan saus
1 siung bawang putih
1 sdm saus tomat
1 sdm saus sambal
1 sdm air matang
½ sdt gula pasir

Cara membuat
1. Untuk saus, parut bawang putih lalu campurkan gula pasir, saus sambal, saus tomat dan air, aduk rata
2. Campurkan air, tepung beras, tepung tapioka, bubuk kunyit, kaldu ayam bubuk dan minyak, aduk rata
3. Panaskan wajan, tuang ½ adonan, ratakan dan masak di api sedang
4. Iris kol, daun bawang dan sosis
5. Susun sosis dan telur, ratakan kemudian masukkan kol, daun bawang, tauge, kecap asin dan sedikit merica, tutup dan masak hingga matang
6. Crispy omelette siap disajikan

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
