Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Menjajal Burung Merpati Goreng, Kuliner Legendaris Hong Kong

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |08:09 WIB
Menjajal Burung Merpati Goreng, Kuliner Legendaris Hong Kong
Kuliner Legendaris Merpati Goreng. (Foto: Okezone)
A
A
A

HONG KONG memang dikenal dengan kota yang penuh dengan kuliner nikmat. Ada berbagai kuliner yang bisa kita nikmati ketika mampir ke Hong Kong.

Ada beberapa kuliner yang legendaris di Hong Kong, seperti Babi panggang merah atau dalam bahasa aslinya char siu, bebek Peking dan yang jarang diketahui orang adalah merpati goreng. 

Fried Pigeon atau yang biasa juga disebut sebagai Chinese Fried adalah hindangan klasik yang bisa Anda temukan ketika berkunjung ke Hong Kong. Bahkan, legenda bela diri Bruce Lee, dirumorkan sangat menyukai kuliner ini. 

Merpati Goreng

Nah, kali ini Okezone pun berkesempatan mencoba hidangan legendaris tersebut bersama Hong Kong Tourism Board lewat @discoverhongkong di salah satu street food atau yang biasa disebut sebagai Dai pai dong di kawasan Taiyuan. Di restoran tersebut Anda bisa menjajal makanan ini dengan kisaran harga 62 dollar Hong Kong.

Daging merpati memiliki tekstur mirip ayam namun lebih empuk, juicy, dan manis memberikan pengalaman kuliner yang nikmat. Dengan tampilan yang menarik, kulitnya yang renyah dan beraroma harum menjadikan merpati panggang pilihan banyak pengunjung.

Selain merpati goreng, Anda pun bisa memesan kuliner lainnya seperti mantis shrimp, kerang bambu, keran dan aneka seafood lainnya. Uniknya, Anda bisa langsung "membuang" sisa makanan di meja, lantaran meja tersebut dilapisi oleh plastik.

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/298/3028633/ladies_street_hk-eSIG_large.jpg
Menikmati Kuliner Hidden Gem di Hong Kong, Serasa Kembali ke Era 80-90an
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/298/3027204/restoran_di_semarang-h6pQ_large.jpg
Menjajal Kuliner ala Western hingga Oriental di Kota Semarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/301/3021374/jittlada_restaurant-i2WI_large.JPG
5 Restoran Thailand Terbaik dengan Rasa Autentik di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/20/298/2923991/menarik-inilah-kuliner-khas-timur-tengah-di-indonesia-yang-diperkenalkan-chef-bintang-michelin-greg-malou-FOQOyreOMs.jpg
Menarik! Inilah Kuliner Khas Timur Tengah di Indonesia yang Diperkenalkan Chef Bintang Michelin Greg Malou
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/298/2911565/sejarah-ayam-kodok-hidangan-makan-siang-capres-ganjar-pranowo-di-istana-dengan-jokowi-nlqkUXPEbG.jpg
Sejarah Ayam Kodok, Hidangan Makan Siang Capres Ganjar Pranowo di Istana dengan Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/298/2911502/5-kuliner-vietnam-dengan-cita-rasa-khas-wajib-dicoba-pencinta-kuliner-EsoD4wCtJJ.jpg
5 Kuliner Vietnam dengan Cita Rasa Khas, Wajib Dicoba Pencinta Kuliner
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement