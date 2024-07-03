Menjajal Burung Merpati Goreng, Kuliner Legendaris Hong Kong

HONG KONG memang dikenal dengan kota yang penuh dengan kuliner nikmat. Ada berbagai kuliner yang bisa kita nikmati ketika mampir ke Hong Kong.

Ada beberapa kuliner yang legendaris di Hong Kong, seperti Babi panggang merah atau dalam bahasa aslinya char siu, bebek Peking dan yang jarang diketahui orang adalah merpati goreng.

Fried Pigeon atau yang biasa juga disebut sebagai Chinese Fried adalah hindangan klasik yang bisa Anda temukan ketika berkunjung ke Hong Kong. Bahkan, legenda bela diri Bruce Lee, dirumorkan sangat menyukai kuliner ini.

Nah, kali ini Okezone pun berkesempatan mencoba hidangan legendaris tersebut bersama Hong Kong Tourism Board lewat @discoverhongkong di salah satu street food atau yang biasa disebut sebagai Dai pai dong di kawasan Taiyuan. Di restoran tersebut Anda bisa menjajal makanan ini dengan kisaran harga 62 dollar Hong Kong.

Daging merpati memiliki tekstur mirip ayam namun lebih empuk, juicy, dan manis memberikan pengalaman kuliner yang nikmat. Dengan tampilan yang menarik, kulitnya yang renyah dan beraroma harum menjadikan merpati panggang pilihan banyak pengunjung.

Selain merpati goreng, Anda pun bisa memesan kuliner lainnya seperti mantis shrimp, kerang bambu, keran dan aneka seafood lainnya. Uniknya, Anda bisa langsung "membuang" sisa makanan di meja, lantaran meja tersebut dilapisi oleh plastik.

(Martin Bagya Kertiyasa)