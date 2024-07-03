Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Back To School ! Cek Yuk Koleksi Sepatu Sekolah Kekinian yang Ramah di Kantong

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |10:12 WIB
<i>Back To School</i> ! Cek Yuk Koleksi Sepatu Sekolah Kekinian yang Ramah di Kantong
Sepatu ventela Republick Black Gum. (Foto: dok Tokopedia/ventela store_official)
A
A
A

KINI, para pelajar tengah menikmati masa liburan panjang yang menyenangkan dan sangat dinantikan. Usai berlibur, tentunya akan bertemu dengan tahun ajaran baru yang akan menorehkan cerita baru di sekolah.

Sebelum kembali ke sekolah dan untuk menambah semangat, biasanya para orangtua akan melengkapi beraneka ragam peralatan sekolah untuk buah hatinya. Peralatan tersebut biasanya mulai dari buku baru, alat tulis, seragam, hingga sepatu sekolah.

Sepatu sekolah cenderung berwarna hitam dan memiliki model yang simple dengan jenis sneakers. Siapa yang tak kenal brand Ventela? Sepatu ventela ini sudah tak asing lagi di kalangan anak muda, tentunya ventela tak hanya sebagai alas kaki untuk hangout, tetapi juga bisa digunakan untuk ke sekolah.

Sepatu Ventela Jadi Primadona

Para pelajar bisa memakai ventela karena sepatu ini memiliki pilihan warna hitam putih, sehingga tak terlalu mencolok untuk dipakai ke sekolah. Apalagi, dengan desainnya yang casual, tentunya sneakers ini sangat stylish dan harganya pun sangat terjangkau.

Maraknya penggemar sepatu ventela hingga ke luar negeri, ternyata memunculkan persaingan yang ketat di pasar dengan hadirnya model-model yang serupa. Nah, untuk itu, konsumen harus jeli dalam memilih sepatu ventela yang asli.

Sepatu ventela sendiri memiliki desain vulcanized. Salah satu keunggulan dari sepatu ventela sendiri adalah kualitas bahan insole dan upper dan juga hasil produksi yang rapi. Untuk itu, kedua hal tersebut harus menjadi perhatian sebelum membeli sepatu ventela yang asli.

      
