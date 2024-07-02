Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Mantan Model Playboy Amber Campisi, Kini Jadi Pemilik Restoran

Nabiilah Mutiara , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |06:07 WIB
5 Potret Mantan Model Playboy Amber Campisi, Kini Jadi Pemilik Restoran
Mantan Model Playboy Amber Campisi. (Foto: Instagram)
A
A
A

AMBER Campisi adalah mantan model Playboy kelahiran Dallas, Texas. Amber Campisi mulai mencoba mengikuti ajang pencarian bakat “Playboy” untuk acara 50th Anniversary Playmate Hunt. 

Sdari majalah pria dewasa terkenal itu. Amber tidak hanya muncul di Playboy tetapi ia juga muncul di episode serial TV realita “The Girls Next Door”, “Bridget’s Sexiest Beaches”, dan “Kendra”.

Model cantik berambut cokelat ini memang memiliki tampilan seksi. Tidak hanya di majalah saja, Amber Campisi juga sering membagikan potret dirinya di akun Instagram pribadinya @ambercampisi.

Dress Ruffle Hitam
Amber Campisi
Dipotret pertamanya Amber Campisi tampil vintage seperti era 80 an dengan mengenakan dress hitam model ruffle serta rambutnya yang disanggul. Ditambah dengan hiasan gelang emas di kedua tangannya membuat dirinya terlihat mewah.

Sepatu Boots 
Amber Campisi
Amber Campisi saat berada di South Slide on Lamar terlihat tampil trendy dengan mengenakan mini dress hitam ditambah dengan kain berwarna pink dan navy yang menutupi setengah badannya serta dipadukan dengan sepatu boots hitam dan kacamata hitam yang menjadi hiasannya tersebut.

Outfit Hawai
Amber Campisi
Potret Amber Campisi ketika berada di Grand Cayman dengan mengenakan baju hawai yang dipadukan dengan kacamata hitam. Ia tampak terlihat sedang berpose disebuah kapal, pada postingan nya tersebut ia juga menuliskan “I’m the captain now”.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/194/3171858/istri_purbaya-OtTj_large.jpg
Kisah Ida Yulidina, Istri Menkeu Purbaya yang Dulunya Seorang Mantan Model Kecantikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/194/3090567/wanita_berusia_81_tahun_ikuti_ajang_kecantikan-Bdfr_large.jpg
Inspiratif, Wanita Berusia 81 Tahun Ikuti Ajang Kecantikan: Tahun Terbaik dalam Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/612/3057021/vieranni-Czu6_large.jpg
Potret Model Cantik Vieranni, Pamer Bare Face dengan Baju Oversized
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/24/612/3053891/velorina_elsatya-XCuq_large.jpg
Tampil Model Cantik Velorina Elsatya dengan Dress Minim, Auranya Mahal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/17/612/3050377/adelia_ghisel-mPQ4_large.jpg
Model Adelia Ghisel Naik Kuda Pakai Baju Transparan, Bikin Netizen Halu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/08/612/3046356/jaclyn_swedberg-RkDW_large.jpg
5 Potret Cantik Jaclyn Swedberg, Mantan Model Majalah Dewasa yang Punya Paras Imut
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement