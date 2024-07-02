5 Potret Mantan Model Playboy Amber Campisi, Kini Jadi Pemilik Restoran

AMBER Campisi adalah mantan model Playboy kelahiran Dallas, Texas. Amber Campisi mulai mencoba mengikuti ajang pencarian bakat “Playboy” untuk acara 50th Anniversary Playmate Hunt.

Sdari majalah pria dewasa terkenal itu. Amber tidak hanya muncul di Playboy tetapi ia juga muncul di episode serial TV realita “The Girls Next Door”, “Bridget’s Sexiest Beaches”, dan “Kendra”.

Model cantik berambut cokelat ini memang memiliki tampilan seksi. Tidak hanya di majalah saja, Amber Campisi juga sering membagikan potret dirinya di akun Instagram pribadinya @ambercampisi.

Dress Ruffle Hitam



Dipotret pertamanya Amber Campisi tampil vintage seperti era 80 an dengan mengenakan dress hitam model ruffle serta rambutnya yang disanggul. Ditambah dengan hiasan gelang emas di kedua tangannya membuat dirinya terlihat mewah.

Sepatu Boots



Amber Campisi saat berada di South Slide on Lamar terlihat tampil trendy dengan mengenakan mini dress hitam ditambah dengan kain berwarna pink dan navy yang menutupi setengah badannya serta dipadukan dengan sepatu boots hitam dan kacamata hitam yang menjadi hiasannya tersebut.

Outfit Hawai



Potret Amber Campisi ketika berada di Grand Cayman dengan mengenakan baju hawai yang dipadukan dengan kacamata hitam. Ia tampak terlihat sedang berpose disebuah kapal, pada postingan nya tersebut ia juga menuliskan “I’m the captain now”.