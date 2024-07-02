Viral, Seorang Guru Tertangkap Kamera Gunakan Celana Pendek dan Bertato di Kelas

SEORANG guru menjadi perbincangan di sosial media karena gaya saat mengajarnya di luar kebiasaan. Tidak seperti guru pada umumnya yang menggunakan pakaian rapih, guru itu memilih menggunakan celana pendek.

Ini terjadi di salah satu ruang kelas di Korea Selatan. Tidak jelas lokasi sekolah yang dimaksud, namun dalam video yang beredar sang guru terlihat interaksi antara satu guru dengan guru lainnya, seperti dilansir Koreaboo, Selasa (2/7/2024).

Video berawal dari seorang guru yang berada di depan pintu memanggil guru lainnya yang tengah duduk di dalam kelas. Guru yang berada di dalam tersebut langsung bangkit dan menghampiri rekannya.

Awalnya tidak ada yang aneh dari video tersebut, hingga akhirnya guru yang duduk di dalam kelas mulai terlihat di rekaman kamera. Di sini netizen pun mulai salah fokus.

Viral, Seorang Guru Tertangkap Kamera Gunakan Celana Pendek dan Bertato di Kelas (Foto: Koreaboo)

Rekaman kamera memperlihatkan tangan guru yang beranjak dari dalam kelas terdapat gambar atau tato. Tidak hanya satu, namun terdapat beberapa tato yang di antarnya bergambar kupu-kupu.