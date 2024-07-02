Advertisement
HOME WOMEN LIFE

8 Life Skill yang Harus Diajarkan Orang Tua ke Anak Sejak Dini

Dita Pramesti , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |21:00 WIB
8 <i>Life</i> <i>Skill</i> yang Harus Diajarkan Orang Tua ke Anak Sejak Dini
Life Skill yang Harus Diajarkan Orang Tua ke Anak Sejak Dini, (Foto: Tirachardz/Freepik)
A
A
A

MASA kanak-kanak merupakan periode emas bagi perkembangan untuk setiap anak. Di masa ini lah,  otak anak berkembang pesat dan mereka dengan mudah menyerap berbagai informasi dan keterampilan baru.

Orang tua pastinya peran penting untuk membekali anak dengan berbagai kemampuan yang diperlukan sejak kecil. Skill ini sebagai investasi penting untuk masa depan mereka.

Lantas apa saja sih life skill yang idealnya harus diajakan ke anak sejak dini? Berikut ini penjelasannya, sebagaimana telah dilansir melalui Times of India, Selasa (2/7/2024)

Life Skill yang Harus Diajarkan Orang Tua ke Anak Sejak Dini

Komunikasi efektif: Anak-anak perlu belajar cara mendengarkan dengan baik, serta mengekspresikan pikiran dan perasaan. Ini akan membantu membangun hubungan interpersonal yang kuat dengan orang lain.

Berpikir kritis dan memecahkan masalah: Kemampuan ini akan membantu anak dalam menghadapi berbagai tantangan. Ajarkan anak untuk menganalisis situasi dan mencari solusi kreatif untuk menyelesaikan masalah.

 

Halaman:
1 2 3
      
