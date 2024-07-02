5 Potret David Bayu Bersama Audrey Davis, Putrinya yang Diduga Terlibat Video Syur

NAMA David Bayu masih jadi perbincangan usai sang putri, Audrey Davis diduga tersandung video syur. Para netizen dibuat heboh setelah beredarnya video panas yang diduga dibuat oleh putri dari pentolan band Naif tersebut.

Usai kabar ini beredar, diketahui akun Instagram Audrey juga menghilang usai kabar ini semakin meluas beredar di publik.

Sementara itu, sosok David Bayu sendiri selama ini dikenal publik merupakan sosok family man dan ayah yang baik untuk anak-anaknya. David bahkan selalu kompak dengan Audrey mau pun sang putra, Jason Davis dan sang istri Shilla Delila.

Penasaran, seperti apa potret kebersamaan David Bayu dan Audrey Davis yang selalu kompak? Yuk simak posenya dilansir Instagram, @davidbayudj, Selasa (2/7/2024)

1. Kompak di hari Lebaran: Keluarga David Bayu terlihat selalu kompak bersama, termasuk di momen perayaan hari lebaran ini. Istri David, Shilla Delila memeluk agama Islam dan keluarganya pun masih merayakan Idul Fitri bersama.

Dalam foto itu, nampak Audrey juga tampil cantik dan tertutup dengan balutan busana Muslim. Audrey juga mengenakan selendang transparan sebagai kerudung penutup kepala. Foto ini juga menampilkan kekompakan Audrey, David Bayu serta ibu dan saudaranya.

2. Quality time keluarga: Dalam foto ini, David, Audrey, Shilla dan Jason kompak berpose bersama saat perayaan tahun baru. Seperti sang ibunda, Audrey juga tampil cantik dengan tanktop coklat dan membiarkan rambutnya tergerai.