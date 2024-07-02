Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret David Bayu Bersama Audrey Davis, Putrinya yang Diduga Terlibat Video Syur

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |19:00 WIB
5 Potret David Bayu Bersama Audrey Davis, Putrinya yang Diduga Terlibat Video Syur
Potret David Bayu Bersama Audrey Davis, (Foto: Instagram @davidbayudj)
A
A
A

NAMA David Bayu masih jadi perbincangan usai sang putri, Audrey Davis diduga tersandung video syur. Para netizen dibuat heboh setelah beredarnya video panas yang diduga dibuat oleh putri dari pentolan band Naif tersebut.

Usai kabar ini beredar, diketahui akun Instagram Audrey juga menghilang usai kabar ini semakin meluas beredar di publik.

Sementara itu, sosok David Bayu sendiri selama ini dikenal publik merupakan sosok family man dan ayah yang baik untuk anak-anaknya. David bahkan selalu kompak dengan Audrey mau pun sang putra, Jason Davis dan sang istri Shilla Delila.

Penasaran, seperti apa potret kebersamaan David Bayu dan Audrey Davis yang selalu kompak? Yuk simak posenya dilansir Instagram, @davidbayudj, Selasa (2/7/2024)

5 Potret David Bayu Bersama Audrey Davis

1. Kompak di hari Lebaran: Keluarga David Bayu terlihat selalu kompak bersama, termasuk di momen perayaan hari lebaran ini. Istri David, Shilla Delila memeluk agama Islam dan keluarganya pun masih merayakan Idul Fitri bersama.

David Bayu dan Audrey Davis

Dalam foto itu, nampak Audrey juga tampil cantik dan tertutup dengan balutan busana Muslim. Audrey juga mengenakan selendang transparan sebagai kerudung penutup kepala. Foto ini juga menampilkan kekompakan Audrey, David Bayu serta ibu dan saudaranya.

2. Quality time keluarga: Dalam foto ini, David, Audrey, Shilla dan Jason kompak berpose bersama saat perayaan tahun baru. Seperti sang ibunda, Audrey juga tampil cantik dengan tanktop coklat dan membiarkan rambutnya tergerai.

David Bayu dan Audrey Davis

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/611/3173777/marc-jvbW_large.jpg
Profil dan Potret Gemma Pinto, Pacar Supercantik Marc Marquez yang Ikut ke Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/612/3173053/dollar-4kxX_large.jpg
Segini Gaji dan Bayaran Tom Holland sebagai Spider-Man yang Alami Gegar Otak Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/194/3170904/erick-semj_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Elizabeth Tjandra, Istri Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang Menawan dan Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/194/3170130/leony-py61_large.jpg
Profil dan Potret Leony V, Mantan Penyanyi Cilik yang Protes Pajak Balik Nama Rumah Warisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/611/3168918/steffi-YiOw_large.jpg
Potret Steffi Zamora Pakai Gaun Putih, Berpose Mesra Bareng Nino Fernandez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/194/3168667/sri_mulyani-ZHkw_large.jpg
Potret Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang Kena Reshuffle Prabowo
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement