Mengenal Cauliflower, Telinga yang Berbentuk Kembang Kol Seperti Petarung UFC

MENGENAL Cauliflower, Telinga yang Berbentuk Kembang Kol Seperti Petarung UFC, penjelasan singkatnya bisa Anda dapatkan melalui artikel berikut ini.

Dalam dunia seni bela diri campuran (MMA) seperti UFC, kita sering melihat petarung dengan telinga yang bengkak dan memiliki bentuk tidak biasa, menyerupai kembang kol. Kondisi ini dikenal sebagai "cauliflower ear" atau hematoma perikondrium dan merupakan sesuatu yang cukup umum dalam bidang olahraga satu ini.

Lantas, apa saja penyebab dan gejalanya? Cauliflower ear terjadi ketika darah mengumpul di bagian luar telinga (pinna) setelah terkena benturan. Kondisi ini menyebabkan perdarahan internal dan penumpukan darah di antara tulang rawan dan kulit telinga.

(Mengenal Cauliflower, Telinga yang Berbentuk Kembang Kol Seperti Petarung UFC, Foto: MedicalNewsToday)

Apabila tidak ditangani dengan benar, suplai darah ke tulang rawan telinga bisa terputus, menyebabkan infeksi dan kematian jaringan, yang akhirnya membentuk tekstur bentuk seperti kembang kol.

Gejala awalnya meliputi pembengkakan, memar, dan perubahan bentuk telinga setelah mengalami cedera atau benturan. Kondisi ini menyebabkan komplikasi seperti telinga berdenging, kehilangan pendengaran, sakit kepala, dan penglihatan kabur.