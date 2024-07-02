Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mengenal Cauliflower, Telinga yang Berbentuk Kembang Kol Seperti Petarung UFC

Dita Pramesti , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |17:53 WIB
Mengenal Cauliflower, Telinga yang Berbentuk Kembang Kol Seperti Petarung UFC
Mengenal Cauliflower Telinga yang Berbentuk Kembang Kol Seperti Petarung UFC, (Foto: Newaza Apparel/Medical News Today)
A
A
A

MENGENAL Cauliflower, Telinga yang Berbentuk Kembang Kol Seperti Petarung UFC, penjelasan singkatnya bisa Anda dapatkan melalui artikel  berikut ini.

Dalam dunia seni bela diri campuran (MMA) seperti UFC, kita sering melihat petarung dengan telinga yang bengkak dan memiliki bentuk tidak biasa, menyerupai kembang kol. Kondisi ini dikenal sebagai "cauliflower ear" atau hematoma perikondrium dan merupakan sesuatu yang cukup umum dalam bidang olahraga satu ini.

Lantas, apa saja penyebab dan gejalanya? Cauliflower ear terjadi ketika darah mengumpul di bagian luar telinga (pinna) setelah terkena benturan. Kondisi ini menyebabkan perdarahan internal dan penumpukan darah di antara tulang rawan dan kulit telinga.

Cauliflower ear (MedicalNewsToday)

(Mengenal Cauliflower, Telinga yang Berbentuk Kembang Kol Seperti Petarung UFC, Foto: MedicalNewsToday)

Apabila tidak ditangani dengan benar, suplai darah ke tulang rawan telinga bisa terputus, menyebabkan infeksi dan kematian jaringan, yang akhirnya membentuk tekstur bentuk seperti kembang kol.

Gejala awalnya meliputi pembengkakan, memar, dan perubahan bentuk telinga setelah mengalami cedera atau benturan. Kondisi ini menyebabkan komplikasi seperti telinga berdenging, kehilangan pendengaran, sakit kepala, dan penglihatan kabur.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/07/612/2760469/terinspirasi-film-horor-seniman-ini-ciptakan-usb-hingga-mouse-pad-organ-tubuh-manusia-RmJlDbWwsB.jpg
Terinspirasi Film Horor, Seniman Ini Ciptakan USB hingga Mouse Pad Organ Tubuh Manusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/01/01/481/2337373/tingkatkan-daya-tahan-tubuh-pakai-5-cara-alami-ini-saja-Rg2STc2bOC.jpg
Tingkatkan Daya Tahan Tubuh, Pakai 5 Cara Alami Ini Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/08/27/481/2268599/ini-fungsi-mikrobiota-dalam-tubuh-manusia-yang-perlu-kamu-tahu-gKzPJtxox3.jpg
Ini Fungsi Mikrobiota Dalam Tubuh Manusia yang Perlu Kamu Tahu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/08/27/481/2268563/wah-ternyata-tubuh-manusia-punya-100-triliun-bakteri-lho-cwJjjJBmDB.jpg
Wah, Ternyata Tubuh Manusia Punya 100 Triliun Bakteri Lho!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/11/17/481/2131047/selain-sidik-jari-ini-8-bagian-tubuh-yang-tunjukkan-identitas-seseorang-kTXbNDkg3t.jpg
Selain Sidik Jari, Ini 8 Bagian Tubuh yang Tunjukkan Identitas Seseorang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/03/08/481/2027580/demi-penelitian-kedokteran-wanita-ini-rela-dicacah-jadi-27-ribu-bagian-UFeqeGhSD5.jpg
Demi Penelitian Kedokteran, Wanita Ini Rela Dicacah Jadi 27 Ribu Bagian
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement