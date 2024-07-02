Bukan Emas, Pria Ini Lamar sang Kekasih dengan Cincin dari Beton

Melamar seorang gadis punjaannya untuk menuju ke jenjang serius bisa dilakukan dengan berbagai cara. Tidak sedikit mereka membuat kejutan atau melakukan hal unik agar prosesi lamaran tersebut dapat dikenal sepanjang masa.

Tidak terkecuali oleh pria bernama Yao Guoyou. Pria berusia 36 tahun tersebut melamar sang kekasih dengan cincin yang unik. Bukan terbuat dari emas atau titanium, namun cincin yang terbuat dari beton.

Iya, usut punya usut ternyata Yao merupakan mahasiswa sekolah Teknik Sipil dari tahun 2011 hingga 2016. Di sana, ia menemukan bahan unik yakni ion silokon nano yang memiliki kualitas kedap air dan umur pakai bahan bangunan akan lebih lama.

Hasil penemuan Yao kini digunakan di sejumlah proyek besar di China. Di antaranya Proyek Pengalihan Air dari Selatan ke Utara Tiongkok dan banyak proyek teknik hidrolik lainnya, bahkan digunakan di arena Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022.

“Itu terbukti menjadi kesuksesan besar,” kata Yao seperti dikutip South China Morning Post, Selasa (2/7/2024).

Sementara itu, untuk melamar sang kekasih dengan cincin menggunakan beton bukan tanpa alasan. Yao punya misi sendiri untuk moment spesial tersebut.