5 Alat Makeup Ini Buat Kamu Tampil Simple dan Anti Ribet

Kalian bisa mendapatkan tampilan wajah fresh dengan makeup yang simple hanya menggunakan 5 produk. Ingin tahu gimana bisa mendapatkan makeup paling simple? Simak tips berikut ini!

5 Tips Biar Tampil Simple dan Anti Ribet

1. Moisturizer

Gunakan moisturizer untuk membuat wajah kalian tetap lembab dan terhidrasi. Kalian bisa menggunakan Soulyu Intensive Brightening Barrier Moisturizer. Dengan kandungan Moist ™, White Gen ™, Alpha Arbutin, Peptide Complex, dan Hyalo Oligo, kalian bisa mendapatkan kulit wajah yang lembab hingga 24 jam cerah, serta tanpa kerutan atau garis halus.

2. CC Cream

Gunakan CC Cream untuk mendapatkan coverage ringan dan meratakan warna kulit. Aplikasikan dengan jari atau beauty blender untuk hasil yang merata. Kalian bisa menggunakan Soulyu Skin Glow CC Cream karena selain coverage yang ringan, Skin Glow juga mengandung skincare seperti Niacinamide, Squalane, Sodium Hyaluronate, dan Salicylic Acid yang dapat mencerahkan, merawat, dan membuat kulit tetap sehat serta terlindung dari sinar UV. Produk ini juga cocok digunakan untuk acne prone skin.

3. Loose Powder

Setelah mengaplikasikan CC Cream, gunakan bedak tabur atau loose powder dan aplikasi secara tipis pada wajah. Untuk mendapatkan hasil natural dan flawless secara langsung, kalian bisa menggunakan Soulyu Ultra-Lightweight Translucent Loose Powder. Formulanya yang sangat lightweight dan juga mengandung skincare seperti Niacinamide, dapat mencerahkan dan meratakan warna kulit.

4. Pensil Alis

Gambar alis yang rapi dan sikat alis dengan spoolie agar mendapatkan hasil alis natural. Untuk hasil alis rapi dengan cepat gunakan Soulyu Brow Perfector karena aplikatornya yang presisi dan spoolie yang nyaman, kalian bisa mendapatkan hasil alis natural dengan cepat. Selain aplikatornya, kandungan Panax Ginseng Root Extract dan Euphorbia Cerifera Wax, dapat menstimulasi pertumbuhan bulu alis dan melembabkan kulit di area alis

5. Lipstik

Bagian terakhir adalah lipstik. Aplikasikan lipstik untuk memberi warna pada bibir kalian. Gunakan lipstik yang mengandung skincare seperti Soulyu Lip Flush. Kandungan Vitamin E, Jojoba Oil, dan Ekstrak Ginseng dapat membuat bibir menjadi lembut, powdery, dan indah. Selain diaplikasikan pada bibir, kalian bisa menggunakan Soulyu Lip Flush sebagai blush on.

Gampang banget kan? Dengan 5 produk Soulyu ini kalian bisa mendapatkan makeup look simpel dan anti ribet. Yuk, buruan cek produk Soulyu di e-commerce kesayangan kalian!

(Kemas Irawan Nurrachman)