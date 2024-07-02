Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

5 Alat Makeup Ini Buat Kamu Tampil Simple dan Anti Ribet

MNC Portal , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |18:15 WIB
5 Alat Makeup Ini Buat Kamu Tampil Simple dan Anti Ribet
5 Alat Makeup Ini Buat Kamu Tampil Simple dan Anti Ribet (Foto: Soulyu)
A
A
A

Kalian bisa mendapatkan tampilan wajah fresh dengan makeup yang simple hanya menggunakan 5 produk. Ingin tahu gimana bisa mendapatkan makeup paling simple? Simak tips berikut ini!

5 Tips Biar Tampil Simple dan Anti Ribet

1. Moisturizer

Gunakan moisturizer untuk membuat wajah kalian tetap lembab dan terhidrasi. Kalian bisa menggunakan Soulyu Intensive Brightening Barrier Moisturizer. Dengan kandungan Moist ™, White Gen ™, Alpha Arbutin, Peptide Complex, dan Hyalo Oligo, kalian bisa mendapatkan kulit wajah yang lembab hingga 24 jam cerah, serta tanpa kerutan atau garis halus.

2. CC Cream

Gunakan CC Cream untuk mendapatkan coverage ringan dan meratakan warna kulit. Aplikasikan dengan jari atau beauty blender untuk hasil yang merata. Kalian bisa menggunakan Soulyu Skin Glow CC Cream karena selain coverage yang ringan, Skin Glow juga mengandung skincare seperti Niacinamide, Squalane, Sodium Hyaluronate, dan Salicylic Acid yang dapat mencerahkan, merawat, dan membuat kulit tetap sehat serta terlindung dari sinar UV. Produk ini juga cocok digunakan untuk acne prone skin.

3. Loose Powder

Setelah mengaplikasikan CC Cream, gunakan bedak tabur atau loose powder dan aplikasi secara tipis pada wajah. Untuk mendapatkan hasil natural dan flawless secara langsung, kalian bisa menggunakan Soulyu Ultra-Lightweight Translucent Loose Powder. Formulanya yang sangat lightweight dan juga mengandung skincare seperti Niacinamide, dapat mencerahkan dan meratakan warna kulit.

4. Pensil Alis

Gambar alis yang rapi dan sikat alis dengan spoolie agar mendapatkan hasil alis natural. Untuk hasil alis rapi dengan cepat gunakan Soulyu Brow Perfector karena aplikatornya yang presisi dan spoolie yang nyaman, kalian bisa mendapatkan hasil alis natural dengan cepat. Selain aplikatornya, kandungan Panax Ginseng Root Extract dan Euphorbia Cerifera Wax, dapat menstimulasi pertumbuhan bulu alis dan melembabkan kulit di area alis

5. Lipstik

Bagian terakhir adalah lipstik. Aplikasikan lipstik untuk memberi warna pada bibir kalian. Gunakan lipstik yang mengandung skincare seperti Soulyu Lip Flush. Kandungan Vitamin E, Jojoba Oil, dan Ekstrak Ginseng dapat membuat bibir menjadi lembut, powdery, dan indah. Selain diaplikasikan pada bibir, kalian bisa menggunakan Soulyu Lip Flush sebagai blush on.

Gampang banget kan? Dengan 5 produk Soulyu ini kalian bisa mendapatkan makeup look simpel dan anti ribet. Yuk, buruan cek produk Soulyu di e-commerce kesayangan kalian! 

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/611/3174057/soulyu-N4of_large.jpg
SOULYU X LEKA Beli Makeup, Ada Hadiah Spesial untuk Top Spender
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/611/3172113/soulyu-MdSX_large.jpg
Soulyu Ramaikan International Bazaar di Binus School Serpong: Murid dan Orangtua Antusias
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/611/3146082/one_pot_look_cara_tampil_on_point_dalam_3_menit_dengan_soulyu_chewy_butter_pot-YDKv_large.jpg
One Pot Look, Cara Tampil On Point dalam 3 Menit dengan Soulyu Chewy Butter Pot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/611/3144773/ceo_soulyu_beauty_valencia_tanoesoedibjo_hadir_di_store_beauty_haul_mall_kelapa_gading-m7IQ_large.jpg
CEO Soulyu Beauty, Valencia Tanoesoedibjo Hadir di Store Beauty Haul Mall Kelapa Gading
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/611/3142798/soulyu_chewy_butter_pot_rahasia_glowing_generasi_multitasking_tanpa_ribet-Tu98_large.jpg
Soulyu Chewy Butter Pot, Rahasia Glowing Generasi Multitasking Tanpa Ribet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/611/3134986/gunakan_chewy_blush_pertama_kali_ikuti_tips_mudah_ini-gGzD_large.jpg
Gunakan Chewy Blush Pertama Kali? Ikuti Tips Mudah Ini!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement