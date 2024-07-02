Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

100 Orang Israel Terinfeksi Virus West Nile, Ini Gejala yang Dialami

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |16:00 WIB
100 Orang Israel Terinfeksi Virus West Nile, Ini Gejala yang Dialami
Warga Israel diserang virus west nile. (Foto: Freepik)
A
A
A

SEBANYAK 100 orang Israel terjangkit penyakit infeksi dari virus West Nile. Sebagian dari mereka kondisinya kritis hingga memerlukan ventilator untuk bernapas. Infeksi virus West Nile ini pada umumnya tidak berbahaya, tapi pada kasus tertentu, orang yang terjangkit bisa mengalami keparahan hingga menyebabkan kematian.

Berdasarkan laporan Jerusalem Post, kebanyakan kasus dari infeksi virus West Nile ini tidak bergejala. Tapi, ada gejala yang tetap perlu diwaspadai dan ini dikaitkan dengan infeksi West Nile.

Berikut ini gejala dari infeksi virus West Nile antara lain:

1. Demam

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita women lainnya
