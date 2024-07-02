100 Orang Israel Terinfeksi Virus West Nile, Ini Gejala yang Dialami

SEBANYAK 100 orang Israel terjangkit penyakit infeksi dari virus West Nile. Sebagian dari mereka kondisinya kritis hingga memerlukan ventilator untuk bernapas. Infeksi virus West Nile ini pada umumnya tidak berbahaya, tapi pada kasus tertentu, orang yang terjangkit bisa mengalami keparahan hingga menyebabkan kematian.

Berdasarkan laporan Jerusalem Post, kebanyakan kasus dari infeksi virus West Nile ini tidak bergejala. Tapi, ada gejala yang tetap perlu diwaspadai dan ini dikaitkan dengan infeksi West Nile.

Berikut ini gejala dari infeksi virus West Nile antara lain:

1. Demam