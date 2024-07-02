Dokter Richard Lee Kecewa dengan Penanganan Tim Medis saat Bantu Atlet Badminton Zhang Zhi Jie, Ini Alasannya

DOKTER Richard Lee ikut menyoroti insiden kolaps hingga meninggalnya atlet badminton asal China Zhang Zhi Jie. Peristiwa tragis itu terjadi saat dia tengah menjalani laga ketiga antara China vs Jepang di GOR Amongrogo, Yogyakarta pada Minggu 30 Juni 2024.

Lewat Instagram pribadinya, dokter kecantikan ini membagikan ulang video detik-detik pebulutangkis China kolaps hingga kejang-kejang di tengah permainan. Dia mengaku kecewa dengan tim medis dan panita yang sedang bertugas. Apalagi Zhang Zhi Jie tengah bertanding dalam gelaran internasional yaitu Asia Junior Championship (AJC) 2024.

"Aku sudah nonton video full-nya, jujur aku kecewa banget dengan penanganan tim medis dan panitia di sana. Apalagi, ini acara internasional, acara besar yang disorot oleh media internasional," ucap dokter Richard Lee dalam video di Instagram @dr.richard_lee, Selasa (2/7/2024).

Richard Lee tampaknya khawatir dengan citra medis di Indonesia di mata dunia atas kejadian tragis tersebut.

"Artinya, ini akan diberitakan oleh media-media internasional. Apa kata dunia nanti? Penanganan medis di Indonesia amat sangat jelek, lama banget," ujar Richard Lee.

Menurut pria berusia 38 tahun itu, jika pertolongan pertama tepat dan cepat dia yakin bahwa atlet muda asal Tirai Bambu itu masih bisa diselamatkan.

"Padahal, sebenarnya itu masih bisa diselamatkan Iho, peluangnya besar untuk bisa diselamatkan," tutur Richard Lee.

"Aku enggak tahu kenapa lama banget itu dua menit aku lihat hampir enggak diapa-apain, dua menit lho," kata Richard.

Atas insiden tragis tersebut, Richard Lee selaku dokter juga merasa ini cukup memalukan.

"Aku enggak paham. Mudah-mudahan bukan tim medis. Ini amat sangat memalukan sekali, menurutku tidak kompeten. kalau misalnya ini bukan tim medis, bukan dokter, bukan perawat, aneh banget," kata Richard Lee.