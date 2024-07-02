Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kebiasaan yang Kerap Dilakukan 2nd Chance Sebelum Manggung, Tidur Cukup hingga Konsumsi Air Putih

Lulu Az Zahra , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |01:00 WIB
Kebiasaan yang Kerap Dilakukan 2nd Chance Sebelum Manggung, Tidur Cukup hingga Konsumsi Air Putih
Kebiasaan unik 2nd Chance sebelum manggung. (Foto: Instagram @2ndchance.music)
A
A
A

PERSONEL 2nd Chance yang terdiri dari Caecilia Prayudi, Febrian Ihsan, dan Thomas Boly Lakawolo, sukses mencuri perhatian publik dengan karya musikal mereka yang mengagumkan serta kemampuan vokal yang luar biasa.

Di balik kehebatan vokal mereka, ketiganya mengakui bahwa mereka memiliki pendekatan yang hampir serupa dalam menjaga kualitas suara mereka. Mereka setuju bahwa tidur dan konsumsi air putih yang cukup adalah faktor utama dalam menjaga performa vokal mereka agar tetap prima.

“Jaga suara pasti jaga. Salah satunya jam tidur. Jam tidurnya harus Bener,” kata Caecilia Prayudi dalam wawancara eksklusif dengan Okezone pada Senin 1 Juli 2024.

“Kalau aku jam tidurnya harus cukup, harus delapan jam lah itu pasti baru prima gitu,” ujar Thomas.

“Banyak minum air putih,” ucap Febrian.

Selain itu, sebelum tampil di panggung mereka juga rutin melakukan pemanasan vokal yang intensif dan memastikan untuk makan dengan kenyang agar memiliki energi yang cukup saat performa. Hingga bahkan, salah satu di antara mereka ada yang melakukan pemanasan vokal sebelum berangkat ke lokasi acara.

2nd Chance

“Kalau aku suka ini ka suka banget warm up, pemanasan vokal gitu kalau aku ya karena aku basicnya dari bukan penyanyi jadi harus banyak latihan gitu,” kata Febrian Ihsan.

“Sama, aku justru ngelakuin itu sebelum berangkat, sebelum kita berangkat ke venue atau apa aku udah warm up dulu di rumah gitu. Terus habis itu harus makan yang kenyang sih,” tutur Caecilia.

Febrian setuju dengan Caecilia bahwa penting untuk merasa kenyang sebelum tampil agar tidak terganggu oleh rasa lapar. Baginya, perut yang lapar dapat mengganggu teknik penekanan perut saat menyanyi.

“Oh iya benar, kalau lapar gak bisa neken di perut susah,” kata Febrian.

“Iya akan lemas ga punya power di panggung, tapi makan yang benar ya jangan makan seblak dong,” kata Caecilia.

