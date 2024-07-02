Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Israel Diserang Wabah Penyakit, Begini Cara Mencegah Infeksi Virus West Nile

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |22:00 WIB
Israel Diserang Wabah Penyakit, Begini Cara Mencegah Infeksi Virus West Nile
Israel sedang diserang virus west nile. (Foto: Freepik.com)
VIRUS West Nile jadi penyakit yang mewabah di Israel saat ini. Setidaknya 100 orang sudah terinfeksi, beberapa di antaranya dalam kondisi parah. Menurut literatur medis, virus West Nile umumnya disebarkan hanya melalui nyamuk yang terinfeksi.

Belum ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa infeksi ini dapat menyebar dari selain nyamuk ke manusia. Ada gejala khas yang menandakan bahwa seseorang terinfeksi virus West Nile. Adalah demam, sakit kepala, lemas, nyeri sendi dan otot, mata merah, ruam, dan terkadang disertai mual dan diare.

Pada kasus yang serius, tanda-tanda pasien infeksi virus West Nile itu antara lain meningitis, ensefalitis akut, atau kelumpuhan akut.

Sekarang, bagaimana cara mencegah penyakit infeksi West Nile?

      
