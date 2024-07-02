Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mengapa Orang Korea Awet Muda? Ini Alasannya

Lulu Az Zahra , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |18:00 WIB
Penyebab orang Korea awet muda. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MENGAPA orang Korea awet muda menarik untuk diulas. Orang Korea dikenal dengan kulit mereka yang mulus dan tampilan yang awet muda. Sering kali orang Korea, baik pria maupun wanita terlihat jauh lebih muda dari usia mereka yang sebenarnya.

Untuk itu, banyak orang yang bertanya-tanya apa rahasia di balik kecantikan mereka yang tampak abadi. Kulit mereka yang tampak sehat, kencang, dan bercahaya menjadi inspirasi bagi banyak orang yang ingin mengetahui rahasia di balik penampilan awet muda ini.

Ternyata, terdapat beberapa faktor yang berperan penting mulai dari perawatan kulit yang intensif, diet sehat, hingga olahraga. Melansir dari berbagai sumber pada Selasa (2/7/2024), berikut beberapa alasan utama mengapa orang Korea awet muda.

1. Perawatan Kulit

Korea telah lama dikenal sebagai pusat kecantikan dan perawatan kulit di dunia. Untuk itu, perawatan kulit merupakan salah satu alasan utama mengapa orang Korea terlihat awet muda.

Produk perawatan kulit yang sering digunakan orang Korea adalah produk anti-aging yang dirancang untuk membuat kulit terlihat lebih muda. Mereka menggunakan produk yang mengandung bahan alami seperti lendir siput dan racun lebah, yang dipercaya memiliki khasiat anti-aging.

Awet muda

Rutinitas perawatan kulit orang Korea melibatkan beberapa langkah penting yang dilakukan secara rutin. Tiga langkah utama yang sering diterapkan adalah pembersih, penggunaan SPF, dan pelembab. Rutinitas ini dapat membantu menjaga kulit mereka tetap bersih, terhidrasi, dan terlindungi dari kerusakan akibat sinar matahari.

2. Diet

Selain perawatan kulit, diet juga memainkan peran penting dalam menjaga kulit tampak awet muda. Orang Korea cenderung mengonsumsi makanan yang kaya akan antioksidan, seperti sayuran, buah-buahan, ikan, dan protein tanpa lemak.

Makanan ini membantu melawan radikal bebas yang dapat menyebabkan penuaan dini dan menjaga kesehatan kulit dari dalam.

Mereka juga cendenrung menghindari makanan olahan dan minuman manis yang dapat mempercepat penuaan. Kebiasaan ini sangat mendukung kesehatan kulit dan tubuh secara keseluruhan.

Selain itu, banyak orang Korea yang rutin mengonsumsi suplemen kolagen. Suplemen ini dipercaya membantu meningkatkan elastisitas kulit dan mengurangi munculnya kerutan, sehingga kulit tampak lebih muda dan sehat.

Halaman:
1 2
      
