HOME WOMEN HEALTH

Cerita Randy Pangalila Sempat Alami Buta Mata Kiri Usai Terkena Flying Knee Kkajhe

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |12:00 WIB
Cerita Randy Pangalila Sempat Alami Buta Mata Kiri Usai Terkena Flying Knee Kkajhe
Randy Pangalila sempat alami kebutaan saat terkena tendangan Kkajhe. (Foto: Instagram @randpunk)
A
A
A

AKTOR tampan Randy Pangalila mengungkapkan luka terparah usai bertanding digelaran Kick Boxing bertajuk Byon Combat 3 melawan Kkajhe. Kemenangan Randy atas Kkajhe merupakan yang terakhir setelah suami dari Chelsey Frank ini memutuskan pensiun dari dunia gulat.

Namun, ada satu luka yang masih membekas dibagian tubuh Randy hingga saat ini. Dia menceritakan kronologi luka itu saat diundang di kanal YouTube Melaney Ricardo.

"Yang paling aku rasain di muka aja sih karena pada saat itu kena tendangan yang kedua itu cukup kencang sekali," ucap Randy Pangalilia dikutip Selasa (2/7/2024).

Randy pun bersyukur tendangan Kkjahe meleset kebagian atas wajah kirinya. Sebab, dia meyakini kalau serangan itu mengenai rahang, cederanya akan semakin parah.

Randy dan Kkajhe

"Tuhan baik sih, yang kena masih diatas, kalau misalnya tendangannya agak ke bawah, dirahang, aku pasti bakalan out," tuturnya.

Meski begitu, mata kiri Randy sempat mengalami kebutaan beberapa saat. Hal itu bahkan dirasakan saat masih diatas ring. Alhasil, Randy melanjutkan pertandingan dengan penglihatan seadanya.

"Aku masih blackout, aku masih gelap banget tuh, yang aku dengar cuma 1, 2, terus abis itu lama-lama mulai kunang-kunang kembali, aku mulai bisa melihat tapi yang kiri belum, jadi baru yang kanan, pelan-pelan," ujar dia.

Halaman:
1 2
      
