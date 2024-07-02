Posisi Tidur Apa yang Paling Ideal dan Menyehatkan? Ini Penjelasannya

TAHUKAH Anda kalau posisi tidur ternyata berkaitan dengan kesehatan? Itu sebabnya kenapa penting untuk mengetahui posisi tidur yang paling ideal, apakah telentang, menyamping, atau tengkurap?

Menurut Praktisi Kesehatan dr Nadia Alaydrus, posisi tidur terbukti dapat memengaruhi kualitas tidur seseorang. Ini gak hanya menentukan tidur nyenyak atau tidak, tapi punya pengaruh apa ke kesehatan.

"Ya, posisi tidur yang ideal gak cuma bikin tidur nyenyak, tapi juga ada pengaruhnya buat kesehatan," kata dr Nadia dikutip dari tayangan edukatifnya di Instagram @nadialaydrus, dikutip Selasa (2/7/2024).

Lebih jelasnya, dr Nadia menerangkan tiga jenis posisi tidur dan manfaat di baliknya. Dia pun memberitahu mana posisi yang paling ideal. Penasaran?

1. Posisi telentang

Menurut dr Nadia, posisi terlentang adalah posisi tidur paling bagus, karena kepala, tulang belakang, dan leher dalam posisi yang aman.

"Posisi telentang ini bisa membantu mencegah asam lambung dan juga kerutan di area wajah," ungkapnya.

2. Posisi miring

Kalau posisi miring, kata dr Nadia, bisa mencegah penyakit alzheimer ataupun parkinson. Selain itu posisi miring juga disarankan untuk ibu hamil, orang yang punya penyakit lambung, atau orang dengan gangguan sleep apnea (suka ngorok).