HOME WOMEN HEALTH

Menkes Budi Sebut Harga Obat di Indonesia Mahal, Lima Kali Lipat Dibandingkan Malaysia

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |17:00 WIB
Menkes Budi Sebut Harga Obat di Indonesia Mahal, Lima Kali Lipat Dibandingkan Malaysia
Harga obat di Indonesia mahal. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa harga obat di Indonesia lima kali lebih mahal dibandingkan harga obat di Malaysia. Hal tersebut disampaikan Budi usai mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan alat kesehatan dan obat-obatan.

Awalnya, Budi berharap harga alat kesehatan dan obat-obatan dapat disamakan dengan negara-negara tetangga dari Indonesia. Sebab, katanya, saat ini harga alkes dan obat-obatan dinilai mahal.

"Pertama, harga alat kesehatan dan obat-obatan itu bisa sama dong dengan negara tetangga. Kan di kita harga alkes dan obat-obatan mahal," kata Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Budi menjelaskan bahwa harga obat di Indonesia lima kali lebih mahal dibandingkan dengan harga obat di Malaysia.

Obat-obatan

"Tadi juga disampaikan bahwa perbedaan harga obat itu tiga kali, lima kali dibandingkan dengan di Malaysia misalnya. 300 persen kan, 500 persen," katanya.

Budi menyebut bahwa harga obat tinggi dikarenakan adanya inefisiensi dalam perdagangan, masalah tata kelola dan tranparansi.

"Ada biaya-biaya yang mungkin harusnya tidak harus dikeluarkan. Kan ujung-ujungnya yang beli juga kan pemerintah juga kan," ujarnya.

Budi mengaku telah berkomunikasi dengan asosiasi industri alat kesehatan dan obat-obatan. Mereka, kata Budi, meminta agar kebijakannya dapat disesuaikan agar harga obat menjadi lebih murah.

