Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Israel Diserang Infeksi Virus West Nile, Mudah Menular ke Manusia?

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |19:00 WIB
Israel Diserang Infeksi Virus West Nile, Mudah Menular ke Manusia?
Israel sedang diserang virus west nile. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

VIRUS West Nile menjadi ancaman yang nyata bagi warga Israel saat ini. Penyakit tersebut telah menginfeksi setidaknya 100 orang Israel.

Kebanyakan dari pasien infeksi virus West Nile adalah mereka yang menetap di Israel tengah, beberapa di antaranya berasal dari wilayah Sharon dan mereka dirawat di rumah sakit Meir Medical center di Kafr Saba. Menurut laporan Jerusalem Post, virus ini sudah menyebabkan banyak pasien dirawat secara intensif di ICU.

Pasien-pasien itu sampai memerlukan ventilator dan obat-obatan khusus untuk membantu tetap bertahan hidup. Virus West Nile itu sendiri diketahui berasal dari nyamuk, yang kemudian menyebar ke manusia lewat gigitan nyamuk. Banyak hewan juga terinfeksi virus ini, termasuk burung.

Menjadi pertanyaan sekarang, apakah virus West Nile dapat menyebar antar manusia?

Virus

 Dijelaskan dalam laporan Jerusalem Post, virus West Nile sampai saat ini dipastikan tidak bisa menyebar sesama manusia.

"Penyakit ini tidak menular antar manusia," tulis laporan tersebut, dikutip MNC Portal, Selasa (2/7/2024).

Meski begitu, manusia tetap diperingati untuk waspada, terlebih jika menunjukkan gejala seperti demam, sakit kepala, lemas, nyeri sendi dan otot, konjungtivitis atau mata merah, ruam, dan mual serta muntah.

Sangat disarankan untuk segera periksakan diri ke dokter jika demam yang terjadi berkepanjangan selama lebih dari seminggu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/481/3148320/pria_di_bandung_barat_positif_terinfeksi_virus_hanta_ini_penjelasan_dan_cara_pencegahannya-velp_large.jpg
Pria di Bandung Barat Positif Terinfeksi Virus Hanta, Ini Penjelasan dan Cara Pencegahannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/481/3105287/apakah_vaksin_influenza_bisa_mencegah_virus_hmpv_ini_kata_ahli-iLPU_large.jpg
Apakah Vaksin Influenza Bisa Mencegah Virus HMPV? Ini Kata Ahli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/13/481/3103829/tak_seperti_covid_19_dinkes_depok_minta_masyarakat_tak_perlu_panik_hmpv-K3aG_large.jpg
Tak Seperti Covid-19, Dinkes Depok Minta Masyarakat Tak Perlu Panik HMPV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/481/3103501/penderita_ispa_akibat_hmpv_di_dki_sebanyak_214_kasus-uMwQ_large.jpg
Penderita ISPA Akibat HMPV di DKI Sebanyak 214 Kasus, Dinkes DKI: Lakukan Pencegahan dengan 3M
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/481/3102995/heboh_virus_hmpv_apakah_berpotensi_jadi_pandemi_ini_kata_pb_idi-6OS5_large.jpg
Heboh virus HMPV, Apakah Berpotensi Jadi Pandemi? Ini Kata PB IDI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/481/3101596/penyakit_flu_merebak_ini_5_tips_tetap_sehat_di_musim_hujan-xm0O_large.jpg
Penyakit Flu Merebak, Ini 6 Tips Tetap Sehat di Musim Hujan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement