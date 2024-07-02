Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Fudgy Brownies Lumer, Dessert Memanjakan Anak di Musim Libur Sekolah

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |22:00 WIB
Resep Fudgy Brownies Lumer, Dessert Memanjakan Anak di Musim Libur Sekolah
Resep Fudgy Brownies Lumer, (Foto: Youtube Devina Hermawan)
A
A
A

LIBURAN sekolah bisa jadi momentum tepat anak-anak menghabiskan waktu menyenangkan dan santai di rumah bersama keluarga. Nah, kebersamaan dengan keluarga ini  makin seru dan menyenangkan, tak ada salahnya Anda membuat kudapan manis yang disukai buah hati.

Anak-anak biasanya menyukai makanan manis yang lezat dan lumer di mulut. Salah satu ide menarik yang bisa dicoba yakni fudgy brownies. Tenang, ternyata kue satu ini bisa kok dicoba dimasak atau dibikin sendiri di rumah.

Penasaran, bagaimana cara membuat fudgy brownies yang lumer dan nikmat serta cocok jadi santapan anak-anak di libur sekolah? Berikut paparan resepnya, seperti dikutip dari kanal YouTube, Devina Hermawan, Selasa (2/7/2024)

Bahan-bahan yang diperlukan

260 gr coklat compound

50 gr mentega tawar

50 gr dutch butter / margarin

50 gr minyak

120 gr dark brown sugar

120 gr gula pasir

 

Halaman:
1 2 3
      
