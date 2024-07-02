Ikinari Steak Kini Hadir Pertama Kali di Jakarta, Jadi Rantai Steak Terbesar di Jepang

SEJARAH Ikinari Steak sebagai rantai steak terbesar dan tersukses di Jepang dimulai pada 2013 ketika Kunio Ichinose mendirikan restoran pertamanya di Ginza Area, Tokyo. Restoran ini menawarkan konsep unik 'standing steakhouse' di mana pelanggan bisa menikmati steak berkualitas tinggi tanpa harus duduk di meja.

Keunikan konsep ini, bersama dengan porsi steak yang besar, pengalaman makan yang cepat, dan harga terjangkau, segera mendapatkan perhatian dan popularitas di antara masyarakat Jepang yang mencari alternatif makanan cepat saji yang berkualitas.

Dengan kesuksesan restoran pertamanya, Ikinari Steak membuka cabang-cabang di seluruh Jepang, menjadikannya rantai steak terbesar di negara itu. Melalui pendekatan bisnis yang efisien dan fokus pada kualitas makanan, Ikinari Steak terus berkembang pesat, dan langsung menarik perhatian tidak hanya dari pecinta steak lokal, tetapi juga wisatawan domestik dan internasional.

Kunci kesuksesan Ikinari Steak adalah kombinasi antara konsep inovatif, kualitas makanan yang tinggi, dan layanan yang efisien. Ini membuatnya tetap menjadi destinasi kuliner yang populer dan dihargai baik di Jepang maupun di seluruh dunia.

Ikinari Steak kini hadir di Indonesia. (Foto: Ikinari Steak Indonesia)

Kini, Ikinari hadir pertama kali di Indonesia, yaitu di Lippo Mall Puri, GF – 129, Jl. Puri Indah Raya CBD Blok U1, Kembangan Selatan, Jakarta Barat.

"Kami sangat antusias untuk membawa cita rasa dan pengalaman unik Ikinari Steak kepada Masyarakat Indonesia. Kami percaya bahwa pelanggan di Indonesia akan menyukai konsep cepat saji kami tanpa mengorbankan kualitas dan rasa," tutur Michael Arie selaku Owner outlet Ikinari Steak di Lippo Mall Puri.

Ikinari Steak di Jakarta akan menyajikan berbagai pilihan steak premium. Setiap steak disajikan dengan berat yang dapat dipilih oleh pelanggan, dan dipotong langsung di depan pelanggan untuk memastikan kesegaran dan kualitas terbaik Untuk merayakan pembukaan cabang pertama ini, Ikinari Steak Jakarta akan mengadakan berbagai promo menarik termasuk diskon khusus dan penawaran menu eksklusif.

(Leonardus Selwyn)