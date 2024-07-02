Harga Sandal Hermes Erina Gudono di Ngunduh Mantu Beby Tsabina

PASANGAN suam istri baru, Beby Tsabina dan Rizki Natakusumah baru saja melangsungkan acara ngunduh mantu di Pandeglang, Banten, pada akhir pekan lalu. Acara ini berlangsung sukses dan turut dihadiri anak Presiden RI Joko Widodo, Kaesang Pangarep dan sang istri, Erina Gudono.

Momen itu turut dibagikan Beby di akun Instagram pribadinya, @bebytsabina. Erina dan Kaesang pun tampil memesona saat menghadiri acara tersebut. Beby dan Rizki juga berpose bersama Erina dan Kaesang di momen kebahagiaan mereka ini.

Sosok Erina pun sukses mencuri perhatian netizen lantaran tampil memukau. Nampak ia mengenakan kebaya hijau dengan aksen oby belt dan tampil cantik di tengah kehamilannya. Terlihat pula baby bump, perut Erina yang semakin membesar menambah aura keibuannya.

Menyempurnakan padanan kebaya hijau lebgkap dengan kain Batik coklat yang ia pakai, menarik perhatian ternyata Erina juga memakai sandal mewah di acara ngundung mantu Beby Tsabina dan Rizki Natakusumah tersebut.