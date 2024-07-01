Viral Cara Cek Data Bocor di Dark Web, Beneran Bisa Nih?

KEBOCORAN data sedang menjadi isu hangat setelah Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya, Jawa Timur, terserang ransomware Brainchiper. Setidaknya, ada 282 kementerian/lembaga yang menyimpan datanya di PDNS 2, yang mana salah satunya adalah informasi mengenai warga negara Indonesia.

Oleh sebab itu, penting untuk rutin memeriksa apakah terjadi kebocoran data pada perangkat yang digunakan. Bahkan, hal tersebut bisa dilakukan dengan cara mudah dan tidak berbayar alias gratis. Salah satunya adalah dengan menggunakan fitur yang disediakan oleh Google melalui Gmail.

Cara cek kebocoran data diri di dark web dapat dilakukan dengan menggunakan Gmail atau Google Account. Namun, perlu diketahui bahwa kebocoran data yang bisa dipantau lewat Gmail adalah data-data yang berkaitan dengan e-mail saat melakukan pendaftaran.

Data-data tersebut dapat berupa nama, jenis kelamin, tanggal lahir, akun e-mail, password e-mail, dan sebagainya. Google nantinya dapat mendeteksi data-data apa saja yang bocor dan tersebar di dark web serta aplikasi atau situs penyebab kebocorannya.

Dikutip dari situs Support Google, berikut ini cara cek kebocoran data diri di dark web menggunakan Google Account atau aplikasi Gmail: