HOME WOMEN LIFE

Prilly Latuconsina Selfie di Dalam Mobil, Netizen Salfok dengan Scarfnya: Kayak Punya Om Tampan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |09:10 WIB
Prilly Latuconsina Selfie di Dalam Mobil, Netizen Salfok dengan Scarfnya: Kayak Punya Om Tampan
Potret Cantik Prilly Latuconsina. (Foto: Instagram)
A
A
A

NAMA Prilly Latuconsina makin cemerlang di dunia hiburan. Dia tak hanya dikenal sebagai aktris tapi kini merambah ke dunia balik layar sebagai produser.

Tak heran bila kini kesibukan Prilly makin padat untuk menyelesaikan berbagai proyek film yang dibuat. Meski demikian ia masih aktif membagikan aktivitasnya di media sosial.

Seperti pada postingan terbarunya Prilly mengunggah gayanya bak wanita karier di Instagram Dia tampil kece memakai kemeja putih dan celana hitam.

"Saturday plans: Three meetings in a row," tulis Prilly dalam keterangan fotonya. Berikut ulasannya dari Instagram @prillylatuconsina96.

Tampil formal
Prilly Latuconsina
Potret Prilly Latuconsina saat pose duduk di dalam mobil. Dia tampil formal memakai tanktop putih dipadukan dengan kemeja dan celana hitam.
Disampingnya terdapat tas dari brand Hermes miliknya.

"Princess," ucap @resep***

Tampil pakai scarf jadi sorotan
Prilly Latuconsina
Salah satu yang menarik perhatian adalah, Prilly mengenakan scarf di leher. Memakai scarf di leher ini merupakan gaya andalan Dikta saat manggung.

Seperti diketahui, sejak beberapa waktu terakhir Prilly digosipkan memiliki hubungan dengan Dikta. Selain pernah terlibat dalam film, Prilly juga sempat beberapa kali menemani Dikta Manggung.

 

